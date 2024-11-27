Эксгумация жертв Волынской трагедии: Туск заявил о "ключе к примирению"

Польский премьер сказал, что министры обоих государств "начинают работать над конкретикой".
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что совместная декларация его государства и Украины об отсутствии никаких препятствий для проведения поисково-эксгумационных работ жертв Волынской трагедии является ключом к полному примирению обоих народов.
Об этом Туск написал в соцсети Х.
Главы МИД Польши и Украины Радослав Сикорский и Андрей Сыбига 26 ноября приняли совместное заявление, в котором сообщили, что в ближайшее время оба государства приступят к работе совместной Рабочей группы под эгидой Минкультов обеих стран с целью проведения предметной работы и достижения согласия между сторонами.
"Украина подтверждает отсутствие препятствий для проведения польскими государственными учреждениями и частными структурами в сотрудничестве с соответствующими украинскими учреждениями поисково-эксгумационных работ на территории Украины в соответствии с законодательством Украины и заявляет о готовности положительно рассматривать заявки по этим делам", – говорится в совместном заявлении министров.
Туск прокомментировал эту декларацию в Сети:
"Украина не будет блокировать эксгумацию жертв Волынской резни. Наши министры начинают работать над конкретикой. Надеюсь, что в этот раз препятствий больше не будет. Это ключ к полному примирению наших народов, который так необходим в этот драматический момент нашей общей истории".
По информации PAP, на совместном брифинге министров Сикорский сообщил, что польская сторона мобилизует собственные институты, такие как Институт национальной памяти, чтобы "быть чувствительными к украинским требованиям".
Как позже объяснил в беседе с журналистами спикер МИД Польши Павел Вронский, это новаторское решение об отмене моратория на поиски и эксгумацию останков польских жертв Волынской трагедии, который действовал с 2017 года. Он добавил, что эксгумации могут начаться весной 2025 года.
Напомним, ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш утверждал, что будет блокировать вступление Украины в ЕС, пока не решится вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.
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