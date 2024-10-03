Эксгумация жертв Волынской трагедии: в Польше прокомментировали "ссору" с Зеленским

Вопрос исторической памяти остается важным аспектом двусторонних отношений между Украиной и Польшей.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и президент Украины Владимир Зеленский насколько активно обсуждали эксгумацию жертв Волынской трагедии, что "чуть не поссорились".

Об этом рассказал глава внешнеполитического ведомства Польши в эфире Polskie Radio.

По словам Сикорского, он "получил заверения", что вопрос эксгумации будет решен. Как отметил министр, Польша хочет эксгумации "не для того, чтобы раздражать Украину", а обеспечить польско-украинское примирение "без этого чувствительного вопроса".

В частности, Сикорский, комментируя ссору с Зеленским, отметил, что "все познается за плодами".

Отметим, что польские СМИ ранее писали, что якобы Владимир Зеленский удивил польскую делегацию, когда якобы "не лучшим образом" общался с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским 13 сентября. Атмосфера во время переговоров была близка к ссоре.

Напомним, польские общины обратились в институт о возможности проведения поиска и эксгумации останков членов их семей. В частности, был получен запрос о проведении таких работ на территории Ровенской области.

Украинский институт национальной памяти планирует включить поисковые работы на территории Ровенской области в план работы и мероприятий на 2025 год.

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