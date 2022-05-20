Экс-канцлер Германии Шредер покидает пост главы совета директоров "Роснефти" — СМИ

Бывший канцлер Германии и председатель совета директоров "Роснефти" Герхард Шредер заявил о "невозможности продления своих полномочий в совете директоров компании".

По этой же причине совет директоров покидает Маттиас Варниг — управляющий директор компании Nord Stream AG, оператора газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщают российские СМИ.

Накануне Европейский парламент призвал ЕС ввести санкции против бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера из-за его тесных связей с Россией. "За" санкции против Шредера проголосовало подавляющее большинство европарламентариев.

Но, несмотря на это, немецкий канцлер Олаф Шольц отклонил призыв Европарламента о санкциях против бывшего главы немецкого Федерального правительства Герхарда Шредера. Он заявил, что решение Бундестага лишить Шредера его офиса, работавшего на средства налогоплательщиков, было последовательным и правильным, но дальнейших санкций не будет. Но было бы лучше, если бы Герхард Шредер ушел со своих должностей, добавил Шольц.

Как известно, Шредер является давним поклонником России и имеет тесные политические отношения с Путиным. С 2017 года он возглавляет совет директоров российской государственной нефтяной компании "Роснефть", а также совет директоров компании Nord Stream 2, принадлежащий российскому "Газпрому". В феврале его также выдвинули в совет директоров "Газпрома".

В 2018 году он попал в базу "Миротворца" из-за "попытки легализации захвата российскими оккупантами украинского Крыма и оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины".

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