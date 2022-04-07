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Эксклюзивно с Натальей Мосейчук: Марк Фейгин о российском диагнозе

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Эксклюзивно с Натальей Мосейчук: Марк Фейгин о российском диагнозе

УНИАН

Смотрите разговор с российским адвокатом и блоггером Марком Фейгиным.

Ведущая Наталья Мосейчук поговорила с Марком Фейгиным о российском диагнозе, а так почему россияне готовы отправлять своих детей на войну и отдавать в жертву людоеду.

Спасет ли глава россиян отключение пропаганды на телевидении.

Способно ли недовольство рос олигархов изменить планы путина.

С чем пути выйдет к своим людям после разгрома плана нападения, а также под какими гарантиями безопасности россия может поставить свою подпись на мирном соглашении.

Дата публикации
Просмотры
1559
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