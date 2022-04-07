Эксклюзивно с Натальей Мосейчук: Марк Фейгин о российском диагнозе

Смотрите разговор с российским адвокатом и блоггером Марком Фейгиным.
Ведущая Наталья Мосейчук поговорила с Марком Фейгиным о российском диагнозе, а так почему россияне готовы отправлять своих детей на войну и отдавать в жертву людоеду.
Спасет ли глава россиян отключение пропаганды на телевидении.
Способно ли недовольство рос олигархов изменить планы путина.
С чем пути выйдет к своим людям после разгрома плана нападения, а также под какими гарантиями безопасности россия может поставить свою подпись на мирном соглашении.