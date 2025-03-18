Бен Годжес отметил, что отношение Трампа к Европе остается пренебрежительным, и его администрация не учитывает интересы европейских партнеров.

Бывший главнокомандующий сухопутными войсками США в Европе Бен Годжес подверг резкой критике мирный план Дональда Трампа относительно Украины, заявив, что его настоящей целью является принудить Киев к капитуляции перед Россией.

Об этом Годжес сказал в интервью The Guardian.

Годжес: "Это не мирный план, а давление на Украину"

Генерал в отставке указал на последние события, свидетельствующие о реальных намерениях администрации Трампа. По его мнению, события, развернувшиеся после встречи украинского президента Владимира Зеленского в Белом доме, лишь подтверждают этот тезис.

"Это не мирный план, это капитуляция. Это давление со стороны США, чтобы Украина отказалась от своих территорий и фактически сдалась России", — заявил Годжес.

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"Маски были сорваны, когда мы увидели унижение Зеленского в Овальном кабинете, а затем серию действий администрации, направленных на принуждение Украины к уступкам".

Трамп готовится к переговорам с Путиным

Во вторник президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с Владимиром Путиным. Основной темой станет 30-дневное прекращение огня, которое администрация Трампа активно продвигает.

Годжес отметил, что Кремль не заинтересован в подлинном мирном урегулировании, поскольку его цель – оставить Украину в ослабленном состоянии.

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"Россия не выполнит никакого соглашения, если не будет большой силы, которая заставит его это сделать. В истории нет доказательств того, что Москва соблюдает договоренности, если ей это не выгодно", — подчеркнул Годжес.

Европа для Трампа – только рынок для американских товаров?

Бывший военный отметил, что отношение Трампа к Европе остается пренебрежительным, и его администрация не учитывает интересы европейских партнеров.

"Администрация Трампа не имеет уважения к Европе в целом или к отдельным европейским странам. Их не интересуют европейские интересы, кроме требований покупать американские товары".

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Тем не менее, Годжес призвал европейцев не отказываться от сотрудничества с США, даже если отношения сейчас находятся в сложной фазе.

"Наши отношения между США и Европой были непростыми десятилетиями. Но в конце концов мы всегда находили общий язык. Поэтому, даже несмотря на нынешнюю ситуацию, не стоит отказываться от США".

Ранее американский президент Дональд Трамп и кремлевский "фюрер" Владимир Путин "очень хорошие друзья", сосредоточенные на поиске путей укрепления связей между США и Россией.

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