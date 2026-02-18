Валерий Залужный / © Getty Images

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный избегает обсуждения политики, опасаясь разжигания раскола среди украинцев. Несмотря на сдержанность, ряд консультантов, партийных деятелей и политических инсайдеров продолжают обращаться к Залужному с предложениями о помощи в разработке кампании.

Об этом он рассказал в интервью AP.

"Пока не закончится война или не будет объявлена отмена военного положения, я не буду обсуждать это и ничего не делал в этом направлении", — заявил он.

По словам чиновника, близкого к Залужному (на условиях анонимности), весной 2025 года к генералу обратился "достаточно известный" американский политический консультант Пол Манафорт, который возглавлял президентскую кампанию Дональда Трампа в 2016 году и был осужден в 2018 году за тайное лоббирование бывшего пророссийского президента Украины Виктора Януковича.

"Я поблагодарил его за внимание ко мне, но сказал, что мне не нужны его услуги", — добавил Залужный.

Манафорт, помилованный Трампом по истечении его первого срока, пока не отвечал на звонки и сообщения от AP.

Также Валерий Залужный раскрыл правду о провале контрнаступления ВСУ в 2023-м. По его словам, контрнаступление вызвало критику со стороны военных экспертов.