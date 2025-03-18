Экс-министр иностранных дел рассказал, почему Зеленский не надел костюм к Трампу

Кулеба отметил, что Трамп и его соратники могли не обращать внимания на одежду президента Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал ситуацию в Овальном кабинете Белого дома и рассказал почему президент Украины Владимир Зеленский не надел костюм президента США Дональда Трампа.

Об этом рассказал украинский дипломат, эксминистр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Рамине Эсхакзай.

По словам Кулебы, обещание Зеленского не носить костюм до конца войны является принципиальным политическим решением. Он подчеркнул, что это не вопрос дипломатического протокола, а именно политика.

"Ну, смотреть, ну, президент пообещал, что он будет до конца войны без костюма. Президент же не просто президент, он еще и политик, и он понимает, что это принципиальный вопрос придерживаться своего обещания. Американцы точку его решили поколебать вокруг него. Это нет отношения к дипломатическому протоколу. Это вопрос политики", – заявил Кулеба.

Он также отметил, что Трамп и его соратники могли не обращать внимания на одежду президента Украины.

"Могли ли Трамп и его соратники не обращать внимание на одежду президента Украины? Но запросто могли. Это вообще не проблема. Вон Маск приходит в футболке, пальто и кепке в Овальный кабинет – и никто его не воспитывает", – добавил дипломат.

Напомним, недавно Владимир Зеленский выступил перед культурным и художественным сообществом Украины. В частности, он пошутил об отсутствии костюма.

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