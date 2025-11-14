Экс-глава MI6: диктатор Путин не намерен заключать мир с Украиной

Путин / © Associated Press

Последние оценки разведки свидетельствуют о том, что диктатор Путин не намерен заключать мирное соглашение с Украиной. Об этом заявил бывший руководитель британской внешней разведки MI6 Ричард Мур.

Мур, покинувший пост главы MI6 в сентябре, в интервью Bloomberg’s The Mishal Husain Show пояснил, что российскому президенту предстоит серьезно заставить пойти на сделку, подобную той, которую стремится заключить Дональд Трамп.

Его оценка согласуется с предварительными сообщениями, согласно которым американская разведка также считает, что Путин продолжает вести полномасштабную войну против Украины.

«В нынешних условиях — основываясь на доступе к разведданным, который у меня было несколько недель назад — он не готов к соглашению», — сказал Мур. — «По моему мнению, вывод прост: на него нужно оказывать большее давление, чтобы оно согласилось».

Интервью Мур дал через два месяца после истечения своего пятилетнего срока в должности главы британской разведслужбы. Новое лейбористское правительство под руководством премьера Кира Стармера уже пообещало продолжать военную помощь Украине, одновременно поддерживая дипломатические инициативы Дональда Трампа по прекращению огня.

«Наша обязанность — четко доносить то, что говорит нам разведка», — подчеркнул Мур. — И она свидетельствует, например, что Путин не намерен договариваться. Для него это не только вопрос территорий — это желание покорить Украину и превратить ее в нечто подобное Беларуси».

Бывший глава MI6 также отметил, что в команде Трампа он видит «эволюцию мышления» по отношению к Путину.

«Очевидно, Путин пытается переиграть нас. Он разведчик, я знаю этот тип. Он пытается маневрировать, чтобы поставить нас в удобное для себя положение, и мы не должны позволять ему этого делать».

Мур также предупредил, что недостаток поддержки Украины может иметь последствия далеко за пределами Европы, в том числе в Азии, где внимательно следят за реакцией Запада.

«Есть серьезная опасность, что если он увидит нашу слабость в вопросе Украины, то сделает выводы о своих действиях в Южно-Китайском море — и, возможно, относительно Тайваня», — подчеркнул Мур.

Он также объяснил, какую дополнительную поддержку партнеры могли бы оказать Украине, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров:

«Больше давления на поле боя. Украинская оборонная промышленность недофинансирована, но обладает резервными мощностями, которые можно запустить за счет средств. Мы можем предоставить больше разрешений на использование дальнобойного оружия, усилить противовоздушную оборону. Есть также возможность усилить давление на самого Путина внутри страны».

«Я не ожидаю мгновенных результатов. Мы должны быть терпеливы и готовы выстоять. Я не раз говорил, что этот вопрос имеет определяющее значение для Запада — мы не можем проиграть эту борьбу воли», — подытожил он.

