Экспансия без танков: как Си помогает Путину удерживать оккупированные Крым и части Донбасса

Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин / © ТСН

Китай усиливает влияние на оккупированных территориях Украины — на Донбассе и в Крыму — внедряя свои технологии и финансовые инструменты. Пекин действует в «серой зоне», помогая России укреплять контроль над регионами и избегая прямого политического участия.

Об этом говорится в статье il Giornale.

Китай все активнее проявляет себя на временно оккупированных Россией территориях Украины. Его роль уже выходит за пределы эпизодического участия и превращается в составляющую новой экономико-технологической модели, которую формирует Москва.

Экспансия Китая на Донбассе и в Крыму

«По данным нескольких расследований, Поднебесная разворачивает незаметную экспансию на Донбассе и в Крыму, что помогает Владимиру Путину укреплять политический и военный контроль в этих стратегически важных регионах«, — отмечается в материале.

Как свидетельствует расследование украинской ОО «Восточная правозащитная группа», функционирование оккупированных городов на Донбассе и в Крыму все больше зависит от китайских инвестиций и технологий.

В частности, в сфере связи ключевую роль играет оборудование Huawei, на котором базируется широкая сеть мобильного покрытия под управлением российского оператора Miranda-Media. В Донецке, Луганске и на юге установлены тысячи базовых станций. Это позволяет одновременно изолировать регионы от украинского информационного пространства и интегрировать их в российскую систему.

Также китайские компании задействованы в обслуживании промышленных объектов, в частности в горном районе Каранск. Они действуют без официального приобретения активов, что помогает обходить западные ограничения.

В финансовой сфере стремительно усиливается роль юаня: местные банки, находящиеся под санкциями, используют его для поддержания ликвидности и проведения расчетов. Дополнительно контроль за финансовыми операциями обеспечивают кассовые аппараты и налоговые системы китайского производства.

Китай выбирает тактику работы в «серой зоне» международных отношений

По оценкам Фонда Карнеги за международный мир, Китай выбирает тактику работы в «серой зоне» международных отношений — оказывает экономическую и технологическую поддержку, но избегает прямого политического участия.

В то же время, кроме экономики, постепенно развивается и гуманитарное влияние. На оккупированных территориях появляются инициативы, связанные с китайским языком и культурой: открываются образовательные центры, обсуждается создание частных учебных заведений для граждан КНР. Пока эти процессы не имеют массового характера, однако вписываются в долгосрочную стратегию формирования культурного присутствия.

Параллельно китайские журналисты и инфлюенсеры работают непосредственно в регионе, создавая контент, транслирующий российское видение войны и влияющий на аудиторию в Азии.

В итоге формируется модель сотрудничества, где Китай выступает как технологический и экономический партнер, избегая открытой ответственности, но фактически усиливая инфраструктуру российской оккупации. Такой подход демонстрирует прагматизм Пекина — расширение влияния без обострения отношений на глобальном уровне.

Китай учится на войне в Украине и действует против интересов Европы

К слову, генерал-майор в отставке Мик Райан заявил, что Китай тщательно анализирует опыт войны в Украине, чтобы адаптировать украинские технологические решения для собственных нужд. Пекин является ключевым партнером РФ, обеспечивая ее компонентами двойного назначения, покупая нефть и помогая развивать оборонпром. Кроме того, КНР наблюдает за политикой США и исчерпанием американских запасов боеприпасов, что может усилить уверенность Пекина в отношении Тайваня, особенно на фоне возможного ослабления единства НАТО.

Заметим, в конце апреля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа переживает критический момент, поскольку США, Китай и Россия фактически действуют общим фронтом против ее интересов. Он подчеркнул, что Китай агрессивно вытесняет европейскую промышленность, в частности автомобильную отрасль и станкостроение. Макрон раскритиковал чрезмерную открытость и наивность европейского регулирования, которое обременяет собственных производителей, тогда как конкуренты защищают своих национальных игроков. Президент Франции призвал Европу «проснуться» и начать действовать решительно, чтобы не проиграть в этой глобальной борьбе.

