Эксперт-международник назвал иностранного лидера, наиболее защищающего интересы Украины

В настоящее время главным европейским политиком, последовательно защищающим украинские интересы на международной арене, оказался президент Франции Эмманюэль Макрон.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал эксперт-международник Максим Несвитайлов.

Он заявил, что Макрон не дает Киеву поводов в себе разочароваться.

"Он сегодня является главным украинским дипломатом в мире. Он суперактивно и успешно работает по всему миру, конечно, в первую очередь в Европе. Макрон постепенно становится главным представителем Европы. То, что Трамп прилетел именно во Францию в первую очередь, мне кажется, является лучшим свидетельством этой ситуации", — объяснил Несвитайлов.

Кроме того, аналитик уверен, что идея Макрона о размещении миротворческого контингента на территории Украины будет иметь результат.

"Макрон очень активно продвигает историю с размещением французских и других европейских войск на территории Украины по линии разграничения как один из вариантов гарантий безопасности для Киева. Это также очень большое преимущество, поскольку если бы этим занималась Украина, то это была бы совсем другая история. А так Макрон продвигает эту историю изнутри, и мне кажется, что с его напором и энтузиазмом из этого какой-то результат должен получиться", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Макрон прибудет в Варшаву, чтобы обсудить план по Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский сказал, что нужно для правильного завершения войны.

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