Эксперт-международник объяснил, почему Путин не пойдет на переговоры по окончанию войны

Российский диктатор Путин пока не планирует никаких переговоров по прекращению огня или завершению войны в Украине.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал эксперт-международник Максим Несвитайлов.

Он заявил, что в случае победы на выборах президента США Дональда Трампа, тот может начать угрожать Путину предоставить Украине все необходимое оружие и разрешить удары в глубь территории РФ, если в Кремле откажутся от переговоров о мире.

"Впрочем, Путин в ответ тоже может угрожать помощью Китая во вторжении в Тайвань. Или интеграцией с Китаем даже с поставками ядерного оружия для Пекина. На этом вся аргументация Дональда Трампа закончится", — пояснил Несвитайлов.

Эксперт отметил, что сейчас у России выгодная позиция, поэтому она не заинтересована в переговорах по окончании войны.

У Трампа на фундаментальном уровне нет понимания, как все это работает. Он это показал еще во время своей предыдущей каденции. Трамп уже встречался с Ким Чен Ином и рассказывал, что кризис закончится. Стало только хуже. К тому же он еще и с Южной. Кореей испортил отношения. То же самое было и со стеной на границе с Мексикой. стены", — заявил эксперт.

Он отметил, что для Украины нет однозначно положительного варианта результатов выборов в США.

"Есть умеренно плохой и вероятно катастрофический. Также следует учитывать, насколько РФ готова к переговорам. Сейчас нет. Они находятся в сильной позиции. Россия дальше наступает на территории Украины и оккупирует новые населенные пункты. Реакции мира на войска КНДР на линии фронта вообще нет .Путин в выигрышной позиции, ему вообще не нужны переговоры", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Сербии Александар Вучич во время телефонного разговора с Владимиром Путиным поднял вопрос о прекращении огня, однако российский лидер "не проявил заинтересованности".

Кроме того, мы ранее информировали, что в Институте изучения войны заявили, что Путин стремится не к переговорам, а к уничтожению Украины.

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