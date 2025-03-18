Эксперт-международник раскрыл два возможных сценария переговоров Трампа и Путина

Собственно, от того, как пройдет телефонный разговор между Трампом и Путиным, зависит, состоится ли соглашение о прекращении огня или Путин продолжит наступление.

Предстоящий телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным может привести к двум возможным вариантам развития событий.

Об этом рассказал политолог и эксперт-международник Максим Несвитайлов в эфире телеканала " Эспрессо ".

"У меня есть две версии того, что может состояться сегодня. Первая версия — это легитимация предыдущих договоренностей. Стивен Виткофф недавно посещал Москву. Он несколько часов ждал Путина, а потом они говорили несколько часов. Виткофф вернулся, и ничего конкретного относительно этого визита мы не услышали. решил отдать все лавры Трампу, или Трамп решил присвоить их себе. И сегодня он намерен пообщаться с Путиным и объявить об определенных договоренностях.

По его словам, второй сценарий предполагает, что Путин и Виткофф не смогли достичь каких-либо договоренностей, и теперь Трамп попытается напрямую договориться с Путиным, возможно даже применив давление.

Эксперт считает, что Путин не готов к соглашению о прекращении огня на данном этапе, поскольку продолжается Курская операция и у России еще есть наступательный потенциал.

Он допускает, что президент РФ захочет договориться о прекращении огня только после того, как поймет, что этот потенциал исчерпан и ВСУ вытеснили российские войска из Курской области. В таком случае 30 дней перемирия будут использованы для закрепления позиций и минирования с возможностью нарушать режим прекращения огня. Вопрос, по словам эксперта, состоит в том, готов ли Трамп ждать, пока Путин продолжит наступление, или будет оказывать давление на Россию. На данный момент, отмечает он, есть только разговоры о давлении, а конкретных действий от Трампа маловато.

Напомним, 18 марта, с 16:00 до 18:00 по московскому времени (с 15 по 17 по Киеву) президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут телефонный разговор.

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