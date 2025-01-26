Эксперт назвал наиболее реальный сценарий окончания войны в Украине

В настоящее время существует создание единого дипломатического фронта с администрацией Трампа для давления на Кремль.

Реальным сценарием окончания войны в Украине является остановка активных боевых действий с незначительными территориальными изменениями.

Такое мнение высказал эксперт Станислав Желиховский, пишет "24 Канал".

"Если бы Путин согласился на переговоры, то есть остановка горячей фазы по линии фронта с незначительными территориальными обменами, например, относительно Курщины и Харьковщины, и с возможными гарантиями безопасности, но не вступления Украины в НАТО", — подчеркнул он.

Желиховский также отметил, что развертывание миротворческих сил Запада на территории Украины - маловероятный вариант развития событий.

"Может быть, удастся развернуть минимальные милитаризованные силы с минимальным вооружением, чтобы контролировать линию фронта и выполнение соглашения, которое может подписать Украина и Россия", — добавил он.

Напомним, The Times назвал четыре сценария окончания войны в Украине. Все они предполагают единое — Украина нуждается в поддержке президента США Дональда Трампа, а также исключают внезапную смерть Владимира Путина.

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