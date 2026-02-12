- Дата публикации
Эксперт назвал наибольшую угрозу для Европы со стороны США и России
Европейский Союз может столкнуться с серьезной системной угрозой из-за возможной синхронизации действий США и России.
Наибольшую опасность для Европейского Союза представляют не отдельные внешние вызовы, а потенциальная координация действий Вашингтона и Москвы, направленная на демонтаж коллективной европейской силы.
Об этом заявил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в эфире Эспрессо.
По его словам, речь идет о подходе, при котором США и Россия избегают взаимодействия с ЕС как единственным субъектом, делая ставку на прямые договоренности с отдельными национальными правительствами.
«Наибольшей угрозой может стать именно этот общий подход Трампа и Путина к Европе с планом демонтажа Европейского Союза. То есть, они оба не хотят иметь дело с коллективной силой, они стремятся взаимодействовать только с национальными правительствами, двусторонне и транзакционно», — подчеркнул Горбач.
Он отметил, что подобная логика характерна не только для политики США, но и для действий диктатора Путина. В частности, Россия традиционно пытается продавать нефть и газ отдельным странам, получая возможность давить на их правительства и манипулировать политическими решениями.
По словам эксперта, подобная практика широко применялась еще при Советском Союзе и сохраняется в современной РФ.
«Худшее, что может произойти, — это их синхронные действия по демонтажу Европейского Союза и возвращение геополитической и безопасности ситуации во времена Холодной войны, когда Европа была разделена на восточную и западную части с зонами влияния США и РФ», — подытожил Горбач.
