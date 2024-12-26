Экс-глава МИД о возможных переговорах между Украиной и Россией: много нюансов и мало перспектив

Украинская сторона, вероятно, потребует вывод российских войск, компенсаций и передачи военных преступников, тогда как Россия будет настаивать на своих территориальных претензиях.

Переговоры между Украиной и Россией, о которых не раз заявлял Дональд Трамп, выглядят маловероятными и сложными в реализации.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Дипломат подчеркнул, что обычно переговоры начинаются на более низких уровнях: делегации прорабатывают все детали, и только после этого возможно подписание соглашений на политическом уровне.

По словам Огрызко, если стороны назначат делегации, то возникнут трудности даже с местом встречи, поскольку россиян могут не принять в цивилизованных странах. Кроме того, договориться будет сложно из-за кардинально разных позиций сторон.

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Украинская сторона, вероятно, потребует вывода российских войск, компенсаций и передачи военных преступников, тогда как Россия будет настаивать на своих территориальных претензиях, по мнению Огрызко, завершатся без результатов, а последующие раунды могут откладываться на месяцы.

"Съехались делегации на переговоры. Раскрывают директивы и зачитывают, что там написано. Мы будем требовать вывести российские силы из Украины, потребовать компенсацию, передачу военных преступников. Россия же будет говорить бред о том, что несколько украинских областей – это Россия и так дальше. Поговорили. Ну и говорим до свидания в следующий раунд, который где-то за полгода может состояться", – говорит Огрызко.

В целом эксперт считает, что в нынешних условиях достичь реальных договоренностей между Украиной и Россией будет очень сложно.

Напомним, что политический и экономический эксперт Тарас Загородний поделился своими прогнозами относительно возможного развития ситуации в Украине в ближайшие годы. По его мнению, ключевые изменения могут произойти в ближайшие месяцы, но ясность завершения войны, вероятно, появится лишь ближе к концу 2025 года.