Эксперт объяснил, как таможенная политика США может ударить по Украине: подробности

Новые таможенные тарифы США могут повлиять на цены в Украине / © Associated Press

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Введение новых таможенных тарифов в США может привести к росту цен в Украине.

Такое мнение высказал старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай в эфире телемарфона.

По словам эксперта, многие американские товары состоят из импортных компонентов. К примеру, в производстве американских автомобилей до 50% запчастей поступают из-за рубежа. Введение новых тарифов на импорт может повысить стоимость таких авто, что скажется и на рынке Украины.

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Несмотря на ожидаемый рост стоимости товаров, существует обратный сценарий. Часть продукции, которая станет менее конкурентоспособной в США, может быть переориентирована на другие рынки, в том числе на украинский. В таком случае некоторые товары могут даже подешеветь.

Однако, по словам Гайдая, в целом в мире новая политика Трампа, скорее всего, спровоцирует инфляцию.

"В большинстве стран, за незначительными исключениями, эти изменения будут создавать дополнительное давление на рост цен", - подчеркнул экономист.

Напомним, президент США Дональд Трамп в среду, 2 апреля, обнародовал из Розового сада Белого дома давно обещанный широкий набор пошлин на импорт. в рамках программы «Америка превыше всего».