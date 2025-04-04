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Эксперт объяснил, как таможенная политика США может ударить по Украине: подробности
Экономическая политика Дональда Трампа может негативно отразиться на Украине.
Введение новых таможенных тарифов в США может привести к росту цен в Украине.
Такое мнение высказал старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай в эфире телемарфона.
По словам эксперта, многие американские товары состоят из импортных компонентов. К примеру, в производстве американских автомобилей до 50% запчастей поступают из-за рубежа. Введение новых тарифов на импорт может повысить стоимость таких авто, что скажется и на рынке Украины.
Несмотря на ожидаемый рост стоимости товаров, существует обратный сценарий. Часть продукции, которая станет менее конкурентоспособной в США, может быть переориентирована на другие рынки, в том числе на украинский. В таком случае некоторые товары могут даже подешеветь.
Однако, по словам Гайдая, в целом в мире новая политика Трампа, скорее всего, спровоцирует инфляцию.
"В большинстве стран, за незначительными исключениями, эти изменения будут создавать дополнительное давление на рост цен", - подчеркнул экономист.
Напомним, президент США Дональд Трамп в среду, 2 апреля, обнародовал из Розового сада Белого дома давно обещанный широкий набор пошлин на импорт. в рамках программы «Америка превыше всего».