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Эксперт объяснил, какое влияние интервью Зеленского Фридману может оказать на команду Трампа

Эксперт объяснил, какое влияние интервью Зеленского Фридману может оказать на команду Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Политолог считает, что месседжи Зеленского были правильными.

В интервью Лексу Фридману президент Украины Владимир Зеленский акцентировал на ключевых вопросах, которые могут повлиять на восприятие войны в Украине среди сторонников Дональда Трампа.

Об этом заявил политолог Игорь Рейтерович в эфире КИЕВ24.

"Если посмотреть на комментарии, которые были вот у Лекса Фридмана на канале, они примерно 50 на 50 разделились. Там много очень хороших комментариев для нас, но там много и комментариев критических... Но будем надеяться, что Маск, как, кстати, и Трамп, он немножко больше начинает углубляться в проблематику российско-украинской войны и понимает, что не 24 часа и у него не будет, кстати, таких инфантильных подходов, которые были у того же Фридмана. Потому что когда человек на полном серьезе говорит, что у меня мечта, чтобы мы втроем сели за стол и все решили ну, это по-детски выглядит", — заявил Рейтерович.

Он отметил, что месседжи Зеленского были правильными и могут иметь положительное влияние на команду Трампа, которая все больше углубляется в вопрос российско-украинской войны.

"Так что пока есть шанс, что Маск, возможно, где-то еще пересмотрел. Но слушайте, он эксцентричный миллиардер. И здесь ключевое слово эксцентричный. То есть сейчас он уже молчит. Но на всякий случай нам надо готовиться, что он может сказать что-то не очень приятное", — добавил политолог.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский записал подкаст с известным американским интервьюером Лексом Фридманом

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