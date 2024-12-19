Эксперт объяснил, почему Дональд Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию

В настоящее время страны не смогли наладить прогрессивные отношения.

Дональд Трамп не пригласил Владимира Зеленского на собственную инаугурацию, ведь не считает его "близким по духу".

Такое мнение высказал Андрей Городницкий, политолог, кандидат философских наук в эфире "КИЕВ24".

По словам Городницкого, Трамп нарушает правила, приглашая лидеров других стран, но таким образом он собирает вокруг себя мощных лидеров.

"Это Трамп. Это его особенность. Он хочет видеть возле себя мировых лидеров самых мощных стран, или по крайней мере близких по духу", — заверил эксперт.

Он также добавил, что новоизбранный президент США считает Зеленского больше демократом, чем республиканцем. Однако это не проектируется на отношениях между странами.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что не приглашал Зеленского на свою инаугурацию, но готов его на ней принять.

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