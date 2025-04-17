Эксперт объяснил, почему может произойти раскол между США и Украиной: подробности

Украина и США продолжают стратегические переговоры, однако без гарантий безопасности соглашения остаются на паузе - эксперт / © ТСН.ua

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Украина и США продолжают переговоры по соглашению о редкоземельных металлах, однако без четких гарантий безопасности она вряд ли станет реальностью.

Об этом заявил британский экономист Тимоти Эш в комментарии 24 канала.

По его словам, сейчас идет борьба за влияние на США и многое зависит от позиции Дональда Трампа, в частности в вопросе мирных переговоров.

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«Вероятно Украина не готова к подписанию соглашения без гарантий безопасности, но не может отказать Соединенным Штатам и администрации Трампа. Ведь есть большой пакет финансовой и военной помощи, который украинцы хотели бы получить, прежде чем между двумя странами произойдет раскол», — сказал Эш.

В то же время, риск раскола между Украиной и США возрастет, если Украина решит выйти из мирных переговоров. Отношения США с Россией тоже влияют на ситуацию. Если Путин продолжит затягивать переговоры, Трампу будет сложнее удержать жесткую линию по Кремлю.

«Украина и Россия пытаются играть с Трампом. Обе стороны недовольны динамикой переговоров. Возможно, Украина сможет одержать победу в этой борьбе за влияние на администрацию президента США», — сказал британский экономист.

Напомним, замминистра экономики Тарас Качка предположил, что Украина и США могут подписать меморандум о полезных ископаемых в ближайшие дни.