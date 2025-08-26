Эксперт объяснил, почему Путин не может отказаться от войны в Украине

Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Россия теряет множество живой силы, техники и вооружения для продолжения войны в Украине. Хотя запасы некоторых стратегически важных элементов уже на грани, но Москва не намерена останавливаться.

Об этом заявил военный эксперт Иван Ступак в интервью Главреду.

По его словам, нынешняя ситуация – как и даже более критическая, не остановит кремлевского диктатора Владимира Путина.

Реклама

"У Путина какая-то маниакальная обеспокоенность Украиной. Если Сталин остановился в Финляндии, вырвав часть территорий, и решил подписать договор, то Путин в Украине пошел на принцип: добить и все", - пояснил он.

Эксперт убежден, что дело не в территориях, а в личной иррациональной враждебности. Фюрер уверен, что Россия выдержит в этой войне, а Украина нет. Именно поэтому даже значительный кризис в России не остановит врага, и война будет продолжаться дальше.

Напомним, The Telegraph пишет о том, что новая элита РФ хочет продолжения войны. Там формируется новый "средний класс", чье благосостояние напрямую зависит от затяжной войны. Военная экономика дала шанс тем, кто недавно оказался на маргинесе российского общества. Как отмечают эксперты, Кремль создал рабочие места там, где раньше царила безработица и безнадежность.

Тем временем в ISW раскрыли истинные намерения "фюрера" в Украине. Путин продолжает требовать от Киева отдать весь восточный Донбасс, отказаться от амбиций вступить в НАТО, утвердиться как нейтральное государство и отказаться принимать западные войска. Цель Кремля – политический контроль над всей Украиной, а не захват отдельных украинских территорий.