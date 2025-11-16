Эксперт объяснил, почему Путин не может себе позволить прекратить войну

Диктатор Путин / © Associated Press

Россия фактически переходит в режим долгосрочной войны, делая ставку не на наращивание военных усилий, а на сохранение их на нынешнем уровне.

Об этом в интервью ведущему программы Студия Запад Антону Борковскому рассказал шведско-американский экономист и дипломат Андерс Аслунд, один из ведущих международных экспертов по экономике Украины, России и стран бывшего СССР.

Аслунд подчеркнул: «Что мы знаем точно, так это то, что Россия не планирует увеличивать военные расходы в следующем году после нескольких лет непрерывного их повышения».

Экономист уточнил, что по официальным данным федеральные расходы на войну составляют примерно 8% ВВП, в то время как Украина вынуждена тратить до 50% ВВП. Это, по его словам, «четко показывает, что для Украины эта война является борьбой за само существование».

По мнению эксперта, для Путина война может иметь личное экзистенциальное измерение, однако в масштабах государства такого содержания нет.

«Он больше не может существенно увеличивать военные расходы, потому что российское общество уже не готово нести большие жертвы ради этой войны», — отметил Аслунд.

Он подчеркнул, что это важный сигнал, ведь именно общественная усталость формирует пределы возможностей Кремля. По словам экономиста, Россия переходит к модели долгосрочного конфликта, пытаясь лишь удержать текущий уровень оборонных расходов.

Аслунд также не считает, что Россия способна произвести новую волну мобилизации.

«Путин уже объявил мобилизацию в сентябре 2022 года, и результатом стало бегство из страны примерно миллиона хорошо образованных молодых людей в возрасте от двадцати до тридцати лет», — сказал он.

Экономист напомнил, что после этого Кремль делал ставку на мобилизацию в более бедных регионах — менее подготовленных солдат, которым платили большие премии. Но так как эти выплаты осуществлялись из региональных бюджетов, то сейчас они сократились до четверти, а кое-где и пятой части уровня прошлого года.

В итоге, прогнозирует дипломат, Путин столкнется со все большим трудом не только с набором общего количества военных, а особенно — более подготовленных кадров.

«Сейчас он пытается вербовать северокорейцев, индийцев и разных африканцев», — объяснил Аслунд.

Он добавил, что такие наемники, скорее, «пушечное мясо», а не те силы, которые нужны России для реальных успехов. По словам эксперта, Путин отдает себе отчет, что победить не может, однако стремится затянуть войну максимально.

«Для него плохая война лучше „хорошего мира“», — отметил Аслунд.

Он объяснил, что любое перемирие или мирное соглашение вернет солдат домой, и тогда они зададут вопрос: «Зачем вы вообще начали эту войну?».

Аслунд напомнил, что более 200 тысяч российских военных уже погибли, а от 600 до 800 тысяч ранены. Это, подчеркнул он, колоссальная потеря для страны.

«Значительная часть возвращающихся с фронта имеет посттравматическое стрессовое расстройство», — подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что ветераны войны в Афганистане в 1980-х годах уже способствовали дестабилизации СССР, а нынешние масштабы потерь в разы больше.

«Путин не может позволить себе ни миру, ни даже прекращению огня. Ему нужно продолжать войну как можно дольше. Именно война позволяет ему оправдывать свою власть и поддерживать репрессивную систему управления», — подытожил Аслунд.

