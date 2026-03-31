ТСН в социальных сетях

Эксперт объяснил причины высокого уровня доверия украинцев к Буданову

Высокий уровень доверия к руководителю Офиса Президента Кириллу Буданову обусловлен его активностью в должности, последовательной коммуникацией и отсутствием скандалов в публичной плоскости.

Эксперт объяснил причины высокого уровня доверия украинцев к Буданову

Такое мнение в эфире телеканала Первый цифровой высказал политолог Игорь Рейтерович.

«Почему у Буданова неплохо с рейтингами? Есть несколько причин. Есть объективные причины: он работает, делает заявления, связанные с миром и другими вопросами, у него хорошо поставлена коммуникация с журналистами. Есть положительный бэкграунд и баланс доверия», – объяснил политолог.

В то же время, по словам Рейтеровича, на формирование имиджа могут влиять и субъективные факторы, в частности политические амбиции и информационная поддержка.

«Если человек есть за что похвалить, большинство людей, которые занимаются политической или околополитической деятельностью, это делают. Поэтому ему (ред. – Буданову) удается удерживать положительный имидж», - отметил политолог.

