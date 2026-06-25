Эксперт объяснил противоречивые заявления Лаврова

Сергей Лавров / © Associated Press

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Разноплановые и часто взаимоисключающие заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова являются элементом информационной тактики Кремля, направленной на дезориентацию международного сообщества и сохранение пространства для политического маневра.

Такое мнение высказал директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик в эфире Эспрессо.

По мнению эксперта, Лавров не относится к узкому кругу лиц, принимающих ключевые решения в России, поэтому часто не имеет полной информации о намерениях Кремля.

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«Он, в принципе, является человеком, который не является влиятельным, который не является даже осведомленным с точки зрения того, какое решение принимается или готовятся принимать в Кремле. Мы уже неоднократно слышали, что, скажем, даже подготовка и принятие решения о полномасштабном вторжении, оно для него было сюрпризом и тайной», — отметил Дубовик.

Эксперт подчеркнул, что в то же время Лавров принимает участие в реализации информационной политики Кремля, предусматривающей умышленное создание путаницы вокруг истинных намерений России.

«Поэтому он не среди людей, принимающих ключевое решение, но участвует в этом в этой операции, напускании тумана, всех запутать, знаете, пустить пыль в глаза тем, чтобы все не могли понять, какая же здесь российская позиция. Потому что один говорит что-то одно, другой говорит что-то другое или даже меняют свою позицию», — добавил он.

По словам Дубовика, такая практика позволяет российским властям оставлять себе возможность изменять риторику в зависимости от обстоятельств и использовать разные предварительные заявления в качестве подтверждения нужной на тот момент позиции.

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«Это специально делается для того, чтобы четко не была сформулирована позиция, а чтобы она была такая, знаете, гибкая, чтобы они там могли там что-то поменять немного, да, чтобы они могли, когда им нужно сказать: „Мы когда-то там говорили, что оно так и так, или мы же говорили, что оно так и так“. И, в принципе, обратиться в одно из своих предыдущих выступлений или заявлений», — объяснил эксперт.

По его убеждению, речь идет о более широкой информационной стратегии, которую можно охарактеризовать как создание «тумана войны», когда множество противоречивых сигналов затрудняет понимание реальных планов Кремля.

«Я думаю, что это специально такая операция, как говорится, туман войны, такое выражение, в принципе, типичное для анализа военных ситуаций, войн и военных действий и так далее. И Россия очень хорошо знает, как это делать, чтобы просто кто бы ни обратился к ним, кто бы там кого ни цитировал, чтобы можно было подобрать на любой случай цитирования», — подытожил Дубовик.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вызывающе заявляет, что завершение войны, которую они начали в Украине, «можно решить политико-дипломатическими методами».

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Мы ранее информировали, что Лавров в очередной раз лживо заговорил о «мире через дипломатию» и высказался о якобы угрозах для агрессорки России «на западных рубежах».

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