Эксперт объяснил, угрожают ли стабильности скандал вокруг НАБУ и протесты

Протесты против изменений в закон о НАБУ / © ТСН

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Последние протесты в Украине, вызванные изменениями в закон о Национальном антикоррупционном бюро, не представляют угрозы внутренней безопасности государства.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил политолог Игорь Рейтерович.

«Они (протесты — ред.) не угрожают Украине какой-либо внутренней нестабильностью. На всех протестах никто не кричал „Зеленского вон“, „власть свергнуть“, „революцию провести“ или „кого-то расстрелять“, — подчеркнул эксперт.

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По его словам, протестующие выступали исключительно за защиту НАБУ, институтов и европейской интеграции. Он подчеркнул, что акции не были персонифицированными и носили скорее предупредительный характер.

«Протесты показали, что есть некоторые вещи, которые нельзя переступать. Есть предел терпения, украинцы терпят. Но когда такие вещи возникают, они терпеть это не будут», — отметил политолог.

Рейтерович также отметил, что Россия уже пытается использовать ситуацию в своих целях, уродуя ее содержание.

«Они же рассказывают, что украинцы выступили против Зеленского, а ведь это не так», — добавил он.

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По его мнению, хотя ситуация и не критическая для власти, она будет иметь политические последствия, в частности для популярности президента.

Понятно, что по рейтингу Зеленского это ударит. Но это не прямая атака на него. Это просто напоминание, что у украинцев есть своя позиция и ее нельзя игнорировать», — подчеркнул эксперт.

Также он считает, что протестная активность повлияет на поведение властей.

«Власть испугалась и, вероятно, удержится в ближайшее время от „глупостей“, сосредоточившись на своих прямых обязанностях», — подытожил Рейтерович.

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Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что самым плохим решением украинского президента Владимира Зеленского будет прекращение борьбы с коррупцией.

Мы ранее информировали, что глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук назвал точную дату, когда парламент рассмотрит президентский законопроект №13533, который должен вернуть независимость НАБУ и САП.