Категория
Политика
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Эксперт озвучил худший сценарий по "зерновому соглашению"

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
251
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Эксперт озвучил худший сценарий по "зерновому соглашению"

Эксперт заявил о развитии событий по "зерновому соглашению" / Фото: Pexels

Главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Усс высказался о худшем сценарии по «зерновому соглашению».

Об этом он заявил во время телемарафона единственных новостей.

"Все же все верят, что Россия перекрывает возможности Украины экспортировать зерновые. Рядом мы видим ситуацию с нашими соседями... вот Польша заявляла, что не будет вообще транспортировать зерно... То есть фактически Украина лишается возможности экспортировать свои зерновые... Это самый плохой вариант", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что решение Польши не снимать эмбарго против украинского зерна после 15 сентября – это недружественный шаг и популизм.

Кроме того, мы ранее информировали, что министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что прекращение "зернового соглашения" Россией и блокирование украинских портов с угрозами — пощечина странам Африки и всем другим государствам, которые зависят от украинского зерна.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
251
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация