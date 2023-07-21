Эксперт озвучил худший сценарий по "зерновому соглашению"

Об этом он заявил во время телемарафона единственных новостей.

"Все же все верят, что Россия перекрывает возможности Украины экспортировать зерновые. Рядом мы видим ситуацию с нашими соседями... вот Польша заявляла, что не будет вообще транспортировать зерно... То есть фактически Украина лишается возможности экспортировать свои зерновые... Это самый плохой вариант", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что решение Польши не снимать эмбарго против украинского зерна после 15 сентября – это недружественный шаг и популизм.

Кроме того, мы ранее информировали, что министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что прекращение "зернового соглашения" Россией и блокирование украинских портов с угрозами — пощечина странам Африки и всем другим государствам, которые зависят от украинского зерна.

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