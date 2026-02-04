Эксперт предупредил об опасной ловушке на переговорах в Абу-Даби

Трамп и Путин / © ТСН.ua

В среду, 4 февраля, в столице ОАЭ начинается новый раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Встреча проходит в крайне напряженной атмосфере: накануне Москва нанесла массированный удар по украинской энергетической инфраструктуре, что ставит под сомнение искренность намерений агрессора достичь мира.

Об этом рассказал глава общественной организации «Україна в НАТО» Юрий Романюк в эфире «24 Канала».

По словам эксперта, отсутствие прогресса в гуманитарных вопросах — маркер нежелания России идти на реальные уступки. Предыдущий раунд, состоявшийся 23-24 января, не принес результатов, а Кремль продолжает блокировать процесс возвращения украинских защитников.

«Это наименее болезненный вариант для России, и она всегда демонстрировала для Трампа якобы добрую волю относительно переговоров. Практически всегда каждый раунд переговоров Украины с Россией сопровождался частичными обменами военнопленных», — отметил Романюк.

Ожидается, что вопрос разблокирования обменов станет одним из ключевых 4-5 февраля. Об этом ранее заявлял и секретарь СНБО Рустем Умеров. По мнению аналитиков, это единственный аспект, где возможен позитивный результат.

Почему переговоры могут стать ловушкой

Наибольшее беспокойство вызывает обсуждение территориальных вопросов. Западные партнеры, в том числе США и страны ЕС, рассматривают сценарий создания буферной зоны в Донецкой области.

План предусматривает:

размещение инвестиционных проектов США;

введение миротворческого контингента ООН под нейтральным мандатом;

вывод войск обеих сторон из определенной зоны.

Однако Россия категорически не соглашается с миротворцами ООН. Кремль выдвигает ультиматум: Украина должна вывести ВСУ из Донецкой области, а контроль над территорией должны взять на себя российские «немилитарные формирования».

Романюк отмечает, что российский вариант «компромисса» является фактической капитуляцией и ловушкой.

«Кремль хочет завести на эту территорию свои немилитарные войска — полицию. Хотя мы прекрасно понимаем, что такое полиция и Росгвардия. Это те же вооруженные силы России, которые полностью захватят эту территорию. И не факт, что Россия туда не зайдет с оружием», — подчеркнул эксперт.

По мнению специалиста, согласие на вывод ВСУ в обмен на обещания введения «полиции» приведет к полной оккупации региона, даже если формально это будет называться буферной зоной. Поэтому на данный момент оснований для оптимизма по поводу политической части договоренностей нет.

Война в Украине: как Трамп может повлиять на Путина

Напомним, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у Вашингтона и Кремля принципиально разное видение завершения войны. Пока Владимир Путин пытается давить на Европу ракетными ударами, Дональд Трамп делает ставку не на безвозмездную поставку оружия Украине, а на усиление экономического давления на Россию.

По словам дипломата, разговоры о возможной передаче Украине ракет Tomahawk были скорее политическим инструментом давления на Кремль, а не реальным планом. При этом ключевым рычагом со стороны Трампа могут стать нефтяные санкции и попытки ограничить экспорт российской нефти, в том числе через влияние на партнеров РФ, таких как Индия.

Климкин подчеркнул, что стратегия США состоит в постепенном, но системном сужении экономических возможностей России. При этом Украина для Трампа является лишь одним из пунктов более широкой повестки дня переговоров с Путиным, наряду с вопросами стратегических вооружений, Арктики и отношений с Китаем.