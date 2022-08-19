Эксперт прогнозирует, что Россия распадется на 5-10 государств после победы Украины

Как только ослабнет метрополия России – Москва, ряд автономных республик заявят о своей независимости.

После победы Украины война будет продолжаться еще около 15 лет, однако уже на территории РФ.

Такое мнение директор Института трансформации общества, политолог и экономист Олег Соскин высказал в интервью "Главреду".

"Конечно, так и будет", – ответил эксперт на вопрос о том, возможна ли трансформация России и ее распад на 5-10 государств после победы Украины.

"Война продлится еще лет 15, но уже на российских территориях. И будет распад Российской Федерации", – добавил Соскин.

Он также заверил, что народы России уже готовы к тому, чтобы каждый из них провозгласил независимость.

"В составе РФ есть 22 автономных республики, то есть 22 протонациональных государства. Татарстан, Удмуртия, Мордовия, Чувашия, Якутия, Тува, Башкортостан, Калмыкия — это уже фактически новые национальные государства, готовые, со всеми атрибутами (флагом, языком, структурой управления, образованием – все есть). Поэтому, как только ослабнет метрополия, то есть лопнет Московия, они сразу заявят о своей независимости. Уже был съезд народов России, где они об этом заявили, то есть там уже все готово для этого", — рассказал политолог.

Он отметил, что все сейчас зависит от Украины.

Напомним, Соскин также заявил, что взрывы в Новофедоровке не были случайным событием – это начало нового этапа столкновений между Украиной и Россией.

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