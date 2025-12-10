Эксперт раскрыл, что на самом деле стоит за громкими словами Трампа о "мире в Украине"

Дональд Трамп / © Associated Press

В недавнем интервью президент США Дональд Трамп заявил, что именно Украина «блокирует» мирный план и должна согласиться условия завершения войны, которые продвигают Штаты. Эти слова прозвучали уже не в первый раз и могут свидетельствовать об усилении давления администрации действующего главы США на Киев.

Об этом в интервью «Telegraf» рассказал глава Института американистики Владислав Фарапонов.

По его словам, интервью Трампа не следует рассматривать как нечто неожиданное, поскольку эта риторика логически продолжает предыдущие высказывания американского президента, его советника Уиткоффа и других представителей администрации.

Эксперт отмечает, что они демонстрируют неполное понимание украинского контекста.

По мнению Фарапонова, Трамп не любит вдаваться в детали, и его восприятие украинской власти формирует ошибочное представление о внутренней политике Киева.

«И, конечно, это российская история, думаю, что россияне в своих контактах с Уиткоффом не жалели времени, чтобы сказать, что выборы тоже должны быть — это часть урегулирования. Поэтому, думаю, это должно быть привычной историей для нас», — считает эксперт.

Фарапонов призвал не воспринимать эти заявления как финальное давление в переговорах или давление на финальном этапе, поскольку желание Трампа как можно быстрее завершить войну — не новость.

«Ему не столь важно за чей счет, или за счет чего это будет, чтобы это только работало. Поэтому, собственно, он так и относится к этому», — сказал он.

Эксперт добавил, что вряд ли этому заявлению следует удивляться, поскольку оно является логическим продолжением общей позиции американского президента, ориентированной на быстрый результат.

Напомним, ранее FT писало, что специальный советник Трампа Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер во время встречи с Владимиром Зеленским настаивали на быстром решении относительно мира. Источники издания утверждали, что Трамп хотел бы видеть соглашение уже до Рождества.