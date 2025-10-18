Эксперт рассказал, чего действительно хочет Путин хочет от новой встречи с Трампом

Дональд Трамп и Владимир Путин. / © Getty Images

Встреча президента США Дональда Трампа и президента-диктора России Владимира Путина, которая может состояться в ближайшие недели в Венгрии, вряд ли даст быстрый и ожидаемый прогресс.

Такое мнение высказал руководитель центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко в комментарии "24 канала".

По его словам, Россия вряд ли перед этой встречей будет сбавлять обстрелы или штурмовые действия на Путин не боится, что переговоры с Трампом из-за его атак по Украине могут сорваться, потому что знает, что этого не произойдет. В США, отмечает Божко, интерес к проведению этих переговоров больше, чем у Кремля.

"Путин - это человек, который хочет, чтобы у него "купили" деэскалацию. Он не использует ее как инструмент влияния на США. Каким-то образом он будет эту идею дальше проталкивать, просто в более гибридном смысле и будет пытаться, затягивая переговоры, переложить большую ответственность на Украину", - считает Божко.

Российский диктатор, по его мнению, хочет вернуться к модели, когда Вашингтон будет давить на Киев, а не на Москву, и частично принимать российские правила игры.

Напомним, австрийский политолог Герхард Манготт выразил убеждение, что встреча Трампа и Путина в Венгрии - "плохой знак" для Киева. Эксперт акцентировал, что ЕС выступает за "всесторонние поставки оружия Украине". Впрочем, Трамп захотел встретиться с диктатором РФ из Венгрии, которая демонстрирует "самое положительное среди членов ЕС отношение к Путину и его войне".