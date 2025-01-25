Путин готов встретиться с Трампом: что стоит за этим заявлением

Росийский диктатор готов уничтожить все на своем пути, чтобы достигнуть своих целей.

Российский президент Владимир Путин заявил в недавнем интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину, что готов встретиться с Дональдом Трампом и не жалел комплиментов новому президенту США. Вместе с тем Путин также отметил, что победу Трампа на выборах в 2020 году якобы "украли".

Как сообщил эксперт по международным отношениям Станислав Желиховский для 24 канала, это интервью не только имеет важное значение для внешней политики, но и является частью внутренней игры Путина с российскими элитами.

Как отметил Желиховский, среди российских чиновников не было единодушной поддержки решения Путина о полномасштабном вторжении в Украину, и поэтому интервью Путин пытается укрепить свою позицию в Кремле.

В то же время Путин пытается подать Россию как "открытую к переговорам", но с условиями, неприемлемыми для Украины. В частности, он, вероятно, хочет вести переговоры без участия украинской стороны только с американской стороной. Впрочем, как отмечают аналитики, этот подход может помешать любому реальному мирному процессу.

С другой стороны, эксперты также прогнозируют возможный "поединок" между Путиным и Трампом. Путин, который уже не ограничивается ни санкциями, ни соображениями по экономике, может продолжать агрессивную политику в Украине, несмотря на международные угрозы. В свою очередь, Трамп, для которого завершение войны является критически важным, может принять новые санкции, чтобы остановить Россию.

"Здесь может произойти немалый поединок между Трампом, который хотел бы достигать своих целей, а завершение войны является для него неотложным вопросом, и российским диктатором, которого уже ничто не останавливает. Он готов уничтожить экономику России для достижения своих целей", — подытожил эксперт.

Напомним, Климкин убежден, что команда Трампа подготовила списки санкций, которые могут быть упразднены или ослаблены в случае, если Путин согласится быстро закончить войну.

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