Эксперт рассказал, каким может быть компромисс с Россией: подробности

Дональд Трамп / © Владимир Зеленский

Украина не пойдет на сдачу своих территорий. Единственный возможный компромисс в рамках потенциальных мирных переговоров — режим прекращения огня, после которого Киев продолжит возвращать свои земли иными способами.

Об этом в эфире 24 Канала заявил эксперт-международник Станислав Желиховский.

Комментируя появляющуюся в западных медиа информацию о возможных призывах США к Украине согласиться на уступки России, Желиховский признал, что разговоры о «территориальном обмене» действительно могут идти среди американских политиков.

По его мнению, неоднократно посещавший Москву спецпредставитель Дональда Трампа Джон Виткофф мог услышать подобные предложения со стороны Кремля.

Что может предложить Путин

Путин, по словам эксперта, может потребовать закрепления за Россией Донбасса в обмен на «выход» из отдельных украинских территорий.

Однако Желиховский подчеркивает, что те области, которые уже внесены в российскую конституцию, в частности Херсонскую и Запорожскую, Кремль не будет отдавать добровольно.

«Максимум, который может предложить Путин, — это выход российской армии, например, из Харьковской области», — отметил Желиховский.

По оценке эксперта, Путин пытается затянуть время, чтобы захватить больше территорий для торга. Так Кремль стремится создать иллюзию «взаимных уступок» и навязать выгодное для себя соглашение.

Желиховский отмечает, что такая стратегия станет опасной ловушкой для Украины, если на нее пойдут западные партнеры.

Эксперт подчеркнул, что Киев не может разрешить принятие никаких решений без своего участия.

По его мнению, Украина должна заручиться поддержкой Европы, чтобы не допустить навязывания условий, нарушающих ее суверенитет.

Напомним, The Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщило, что во время встречи в Вашингтоне 17 октября президент США Дональд Трамп якобы с криками и бранью потребовал от украинского лидера Зеленского сдать России Донбасс. По словам одного из европейских чиновников, проинформированного о содержании встречи, Трамп заявил Зеленскому, что тот якобы «проигрывает войну», поэтому следует заключить соглашение, иначе Украину уничтожат.