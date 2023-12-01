Эксперт рассказала, "сливают ли" США Украину и устали ли от войны

Что действительно очень серьезно – это очень большой уровень неуверенности Соединенных Штатов в их собственных силах.

Усталость от войны в Украине есть и в самой стране. А от чего в США не устали – от идеи, что именно Украина должна победить в войне с Россией.

Об этом в эксклюзивном интервью для ТСН.ua рассказала директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук, только что вернувшаяся из Вашингтона из очередной адвокационной командировки.

Устали ли США от войны в Украине

"Я думаю, что такая усталость есть и в самой Украине. То есть здесь мы не можем никого винить, говорить, что вот они такие, не понимают, не знают, не хотят", – сказала эксперт.

"Но я бы хотела сказать, от чего я не увидела усталости в Соединенных Штатах, общаясь и с политиками, и с дипломатами, экспертами, рядовыми американцами. Я не увидела усталости от идеи, что если кто и должен однозначно победить в этой войне, то это должна быть Украина. Я не увидела усталости от того, что Путина необходимо наказать за эту агрессию, наказать так, чтобы он уже не смел нападать ни на кого – ни на саму Украину позже, ни на страны-члены НАТО. То есть в этом есть убеждение", – рассказала Гетьманчук.

Она добавила, что не увидела в США усталости от идеи того, чтобы и дальше защищать свободу.

"Именно свободу, а не демократию. Это может выглядеть для многих в Украине несколько странно и неожиданно, но когда ты говоришь о свободе, о том, что украинцы борются за свободу, это воспринимается, особенно среди республиканцев, гораздо лучше, чем когда говорят просто о противостоянии демократии и тирании. Это то, о чем говорит президент Байден. Демократия фактически стала его доктриной, и именно поэтому это ассоциируется с нынешней администрацией, с Демократической партией США", – объяснила директор Центра "Новая Европа".

США не уверены в собственных силах

"Что действительно очень серьезно – это очень большой уровень неуверенности в Соединенных Штатах в своих собственных силах, в себе. Это очень чувствуется. Это взаимосвязанные вещи – эта неуверенность и победа Украины. На этой неуверенности играют те же трамписты: что у них (демократов – ред.) просто не хватает, они не в той ситуации, состоянии и форме, чтобы сегодня справляться со всеми внутренними проблемами и вопросами, и еще и помогать кому-то в мире", – описала ситуацию эксперт.

"Сливают" ли США Украину

Она ответила на уточняющий вопрос о том, означает ли это все, что "Украину не сливают".

"Я здесь остаюсь оптимисткой, потому что понимаю, что если Байден действительно хочет переизбраться – а он хочет переизбраться – то "сливание" Украины означает автоматическое политическое "сливание" его самого, его администрации", – заверила Гетьманчук.

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К слову, ранее высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заверил, что со стороны стран-членов Евросоюза не наблюдается никаких признаков усталости от Украины.

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