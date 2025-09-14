Эксперт сказал, когда Украина может получить замороженные российские активы

Замороженные активы РФ / © ТСН.ua

Украина, возможно, сможет получить замороженные российские активы 2026 года. Тогда Россию обвинят как агрессора юридически.

Об этом в эфире «КИЕВ24» рассказал политолог-международник Дмитрий Левусь.

«Получить российские активы будет легче в следующем году, когда заработает трибунал по поводу российской агрессии. Ведь тогда будет понятно, что процесс обвинения Россию как агрессора в юридическом смысле пошел», — объяснил эксперт.

Да, признает он, сейчас есть судебные решения по конкретным делам. В частности, Путин – под ордером Международного уголовного суда. Но пока это не прибавляет веса.

Напомним, Европейский Союз ищет механизмы, позволяющие передать Украине хотя бы часть замороженных российских активов.

«Европейские коллеги очень творческие, они готовы создать возможность передать эти активы без настоящей конфискации. Они готовы предоставить нам ссуду, они масштабируют замороженные активы, готовят разные механизмы», — сказал министр финансов Украины Сергей Марченко.