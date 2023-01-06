Эксперт заявил, что продолжительная война уничтожит популярность диктатора: "У Путина нет выхода из катастрофы"

Норвежский политолог, профессор Института исследования мира Павел Баев считает, что российский президент-диктатор Владимир Путин готов к затягиванию войны в Украине. Впрочем, каждый ее день уничтожает популярность "фюрера" в стране.

Такое мнение политолог высказал в своей колонке на "НВ".

"Различные группы элит в России озабочены по-разному, но все они знают, что затянувшаяся война уничтожит популярность Путина, и их преданность может закончиться опережающе и внезапно. Путин может считать себя верховным главнокомандующим послушной элиты и дисциплинированных масс, но рост недовольства последних приводит к ухудшению настроения первых", — подчеркнул Павел Баев.

По его словам, глава Кремля готов признать, что война становится затяжной. Министр обороны Сергей Шойгу даже разработал план восстановления истощенных вооруженных сил РФ. Впрочем, на 11 месяце войны даже патриотически настроенные военные обозреватели выражают сомнения в его реализации в жизнь.

Эксперт отмечает, что диктатору нужен успех – пусть даже символический. Мол, так он стремится доказать, что его война действительно идет по плану. Впрочем, крупномасштабная наступательная операция может поставить на грань недостаточно обеспеченную и деморализованную русскую армию.

"У Путина нет выхода из разворачивающейся катастрофы. Ему нужна более масштабная мобилизация вокруг его дела. Ему также необходимо поддерживать видимость того, что жизнь в России может продолжаться в обычном режиме. Проблема не в том, что он не может иметь ни того, ни другого, а скорее в том, что он не сможет иметь это в любом случае: страна не способна приложить коллективные усилия, необходимые для поддержки войны, а расходы и страдания от непреодолимого конфликта продолжают травмировать российское общество", — убежден Баев.

Такие контрасты не способствуют надеждам кремлевского диктатора на бесконечное продолжение войны, считает политолог. По его словам, "само выживание российского государства" может зависеть от его окончания – причем уже в ближайшие недели.

Напомним, российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский заявил, что элитам в России наплевать на результаты войны против Украины. Ведь они уже готовятся к гражданской войне внутри РФ – за огромное перераспределение собственности. Он прогнозирует, что в РФ разгорится война между группами бандитов, которые будут сражаться за триллионные куски собственности.

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