Эксперт заявил о вероятном конфликте интересов со стороны НАБУ во время обысков в Офисе генпрокурора

Реклама

Такое мнение высказал политический эксперт и блогер Владимир Цыбулько.

«Громкая операция НАБУ в Офисе генерального прокурора сначала доминировала в инфопространстве как безапелляционный приговор. Однако, если проанализировать факты, а не прессрелизы, ситуация приобретает иное содержание: ОГП ведет себя максимально достойно и открыто, тогда как правомерность действий самих детективов НАБУ вызывает вопросы», — отметил политолог.

Реклама

По его мнению, со стороны Офиса генпрокурора мы видим абсолютно адекватную реакцию, в которой нет никаких попыток замять дело. Фигуранта мгновенно отстранили, инициировали служебное расследование и приступили к процедуре увольнения.

Реклама

«Руководство прокуратуры на деле доказало, что статус не является индульгенцией, а антикоррупционным органам оказывается полное содействие. Однако процессуальные основания для действий НАБУ вызывают обоснованные подозрения. Логика обвинения выглядит, честно говоря, манипулятивно. Например, в постановлении об обыске разговора первого заместителя генпрокурора Марии Вдовиченко о подготовке законной операции против мошеннических call-центров следствие произвольно трактует как доказательство "содействия" этим же преступникам. То есть планирование реальных следственных действий перекрутили вверх дном, сделав из них аргумент для обвинения, опираясь на предположения, а не на факты или движение средств», — подчеркнул эксперт.

Но самый острый вопрос, уверен он, это вероятный прямой конфликт интересов со стороны НАБУ.

«По имеющейся информации, во время обысков у руководства прокуратуры детективы Бюро могли получить доступ к материалам негласных следственных действий (НСРД), касающихся возможной противоправной деятельности работников НАБУ и САП. Теперь предстоит установить, осматривали, копировали или изымали эти материалы и вообще охватывались ли они разрешением суда», — подчеркнул блогер.

Он отметил, что это дает веские основания предполагать, что вся «медийно раскрученная» операция НАБУ могла быть лишь удобным поводом для того, чтобы под видом обысков зайти в материалы дел о себе и выяснить, что именно известно прокуратуре о нарушениях в антикоррупционных органах.

Реклама

«Если детективы действительно воспользовались определением суда для изъятия или копирования компрометирующих материалов, это уже не следствие, а использование служебного положения. ОГП свою прозрачность в этом кризисе уже доказал, теперь руководство НАБУ и САП должно дать четкие ответы по поводу собственных мотивов и вероятного конфликта интересов», — резюмировал Владимир Цыбулько.

Новости партнеров