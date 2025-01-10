Эксперт заявил об опасности встречи Путина и Трампа: подробности

Если встреча будущего президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина состоится без Украины, это может иметь серьезные последствия для Киева.

Об этом заявил эксперт, бывший посол Украины в США (2006-2010) и Франции (2014-2020) Олег Шамшур в интервью "Главреду".

"В том, что эта встреча будет без присутствия Украины, я, к сожалению, почти уверен. Риски очень значительны", — подчеркнул он.

Шамшур говорит, что американский политик придерживается концепции, согласно которой "большим разрешено больше, чем всем остальным". Эту позицию Трамп демонстрировал как во время своей первой каденции, так и во время избирательной кампании. И это, объяснил экспосол, может создать угрозу достижения договоренностей за счет Украины.

"Для Трампа главными являются не интересы Украины, а его собственные интересы, интересы его политического движения и видение роли США в мире", — объясняет Шамшур.

Он вспомнил предыдущие встречи политиков, когда Трамп демонстрировал приверженность российскому "фюреру". Одним из наиболее резонансных случаев стало высказывание республиканца, что он больше доверяет президенту-диктатору РФ, чем американским спецслужбам в вопросе вмешательства России в выборы в США.

"Честно говоря, я не ожидаю ничего хорошего от такой встречи", — заявил Олег Шамшур.

Встреча Путина и Трампа

Новоизбранный президент США Дональд Трамп перед встречей с губернаторами-республиканцами в Мар-а-Лаго в Палм-Бич заявил, что диктатор РФ Владимир Путин хочет с ним встретиться. Впрочем, никакие другие детали политик не сообщил.

В администрации "фюрера" РФ Владимира Путина сделали заявление о готовности к переговорам с Трампом. Мол, для этого нужна "политическая воля вести диалог и решать существующие проблемы посредством диалога".

В свою очередь, в МИД Украины отреагировали на возможную встречу политиков. В ведомстве подчеркнули – "главное сейчас то, что мы ждем встречи наших президентов: президента Трампа и президента Зеленского"

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