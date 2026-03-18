Экспертов на "Дружбу" могут и не пустить: реакция МИД
В МИД Украины заявили, что не располагают подтвержденной информацией о визите иностранных экспертов на нефтепровод «Дружба».
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что не имеют подтвержденной информации о конкретных датах или организованных поездках международных экспертов на поврежденный участок нефтепровода «Дружба».
Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга.
По его словам, в ведомстве видели отдельные сообщения о возможном визите, однако их происхождение остается неизвестным.
«Мне неизвестно о каких-то конкретных согласованных датах или поездках. Также не знаю, откуда появилась эта информация», — отметил он.
В то же время Тихий подтвердил, что Украина находится в постоянном контакте с Европейской комиссией и партнерами, в частности, Венгрией и Словакией, относительно состояния нефтепровода, характера повреждений и сроков его восстановления.
По его словам, ранее Еврокомиссия обращалась к Украине с запросами по ориентировочным срокам ремонта, и соответствующие разъяснения были предоставлены.
Последний брифинг по ситуации состоялся в минувшие выходные с участием МИД, «Нафтогаза» и представителей Венгрии и Словакии. Во время него партнерам предоставили подробную информацию, включая фото- и видеоматериалы повреждений и ход ремонтных работ.
В МИД также отметили, что решения о доступе к стратегическим объектам принимаются исключительно уполномоченными органами с учетом условий военного положения.
Отдельно Тихий прокомментировал международное сотрудничество Украины со странами Персидского залива. По его словам, за последние недели 11 государств обратились к Киеву с запросами о поддержке, а некоторые уже выразили благодарность за оказанную помощь.
Украина, в свою очередь, рассчитывает на взаимное сотрудничество с этими странами по нескольким ключевым направлениям, однако детали пока не разглашаются.
Ранее сообщалось, что инженеры из стран ЕС могут посетить поврежденный участок нефтепровода "Дружба" в Украине. Делегация уже якобы находилась в Киеве, а организацией поездки занималось представительство Евросоюза.
Ожидалось, что осмотр инфраструктуры состоится накануне обсуждения лидерами ЕС возможного кредита для Украины в размере 90 млрд евро.
В то же время, по данным СМИ, представители Венгрии и Словакии участия в этом визите принимать не должны.
Накануне президент Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины сотрудничать с ЕС в рамках технической и финансовой помощи по восстановлению «Дружбы».