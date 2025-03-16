Эксперты ISW объяснили, зачем Путин лжет о "военных преступлениях" ВСУ на Курщине

Российский диктатор Путин и другие официальные лица РФ пытаются распространить ложные обвинения против Вооруженных сил Украины о том, что они "совершали военные преступления" на территории Курской области, чтобы сорвать переговоры о перемирии.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

"Кремль, вероятно, готовится усилить нарратив, обвиняющий украинские силы в военных преступлениях в Курской области, пытаясь дискредитировать украинскую армию, взорвать поддержку Украины Западом и испортить или затянуть прямые переговоры относительно 30-дневного прекращения огня, которое президент США Дональд Трамп предложил".

Эксперты сообщили, что российская пропагандистская машина в последнее время ужесточила ложные обвинения против ВСУ о "совершении военных преступлений" на территории Курской области.

Они напомнили, что на вопрос о 30-дневном перемирии российский диктатор Путин задал встречный вопрос о том, должна ли Россия разрешить украинским войскам покинуть Курскую область "после того, как они совершили много преступлений против мирного населения". Также Путин обвинял ВСУ в "терроризме".

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"Российские ультранационалистические голоса, в том числе связанные с Кремлем, в последние дни все чаще усиливают заявления Путина и утверждение российских государственных СМИ, обвиняющих украинские силы в военных преступлениях, включая казни мирных жителей в Курской области. Российские государственные СМИ усилили прокремлевские голоса овал украинские силы в военных преступлениях в Курской области с начала вторжения в августе 2024 года, но ужесточили эти усилия с февраля 2025 года.

Аналитики предположили, что таким образом Кремль не в первый раз предъявляет лживые обвинения против украинских военных. Так, в 2021 и 2022 годах в России уже обвиняли ВСУ в "жестокости", чтобы оправдать свое полномасштабное вторжение в Украину. Также Путин действует сейчас, выдвигая ложные обвинения, чтобы сорвать 30-дневное перемирие.

"Российские ультранационалистические голоса использовали обвинения Путина и российских государственных СМИ в отношении украинских (якобы – ред.) военных преступлений, чтобы поддержать свои призывы к России отказаться от любого прекращения огня в Украине и оправдать жестокое обращение с украинскими силами на поле боя", — отметили эксперты.

Также эксперты заявили, что в 2024 и 2025 годах был замечен резкий рост количества подтвержденных россиянами казней украинских военнопленных, что, вероятно, делается по приказу российского руководства.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на самом деле происходит в Курской области.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп может пойти на условия Кремля, чтобы остановить войну.

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