Эксперты ISW проанализировали, согласуют ли полное прекращение огня в ближайшие три недели

Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Путин / © ТСН.ua

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Эксперты Института изучения войны проанализировали возможность заключения соглашения между США, Украиной и РФ о полном прекращении огня в ближайшие три недели.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Президент США Дональд Трамп заявил, что для диктатора Путина существует «психологический дедлайн», когда РФ должна пойти на соглашение о прекращении огня. На вопрос журналистов, есть ли у этого дедлайна какие-нибудь сроки, Трамп ответил, что это «психологический дедлайн».

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Трамп добавил, что «если сочту, что (Россия — ред.) обманывает (Соединенные Штаты — ред.), я не буду этому рад».

Также в отчете говорится о встрече Трампа с президентом Финляндии Александром Стуббом, который говорил о 20 апреля как потенциальном сроке полного прекращения огня.

«Россия вряд ли согласится на „полное прекращение огня без каких-либо условий“ в течение трех недель, учитывая, что Россия требовала от Запада определенного ослабления санкций как предварительного условия для временного прекращения огня в Черном море», — говорится в отчете.

Эксперты напомнили, что в Кремле требуют снять санкции с российского государственного сельскохозяйственного банка «Россельхозбанк» и других финансовых организаций, вовлеченных в международную торговлю продуктами питания и удобрениями для выполнения условий прекращения огня на Черном море. Кроме того, Россия хочет, чтобы ей восстановили доступ к международной банковской системе SWIFT.

Эксперты пишут, что таким образом у Кремля хотят понять, будет ли Вашингтон отвечать требованиям и поощрять европейских партнеров поддержать ослабление санкций.

В свою очередь Украина заявила, что готова на 30-дневное прекращение огня в Черном море, если российские захватчики также будут его соблюдать, но эти условия все еще не согласованы, считают аналитики.

«Маловероятно, что Соединенные Штаты, Украина и Россия смогут договориться об условиях полного прекращения огня в течение следующих трех недель», — говорится в отчете.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных штатов Дональд Трамп хочет, чтобы кремлевский диктатор Путин «заключил соглашение» о прекращении агрессии против Украины.

Мы ранее информировали, что личный духовный наставник Трампа призвал дать оружие Украине для защиты от захватчиков.