- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1
- Время на прочтение
- 2 мин
Эксперты ISW проанализировали выступление Путина на Аляске
Диктатор повторил ряд старых кремлевских нарративов о войне в Украине.
Выступление российского диктатора Путина перед прессой на Аляске показало, что он не готов менять свою позицию по войне против Украины.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
По данным аналитиков, Путин даже нарушил протокол и первым взял слово на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.
Во время выступления диктатор повторил ряд старых кремлевских нарративов о войне в Украине, «общей истории» и отношениях между США и Россией.
В частности, он снова отметил необходимость «устранения коренных причин» войны, под которыми Кремль понимает расширение НАТО на восток и якобы дискриминацию русскоязычных в Украине. Путин также обвинил европейские государства в попытках сорвать переговорный процесс.
«На совместной пресс-конференции Путин не дал ни одного сигнала о готовности изменить свои военные цели или идти на компромиссы», — подчеркнули в ISW.
Аналитики отметили, что его риторика остается неизменной с 2021 года.
«Он повторяет одни и те же аргументы, чтобы оправдать агрессию против Украины, и демонстрирует, что его взгляды на украинский суверенитет не претерпели никаких изменений», — подчеркнули в отчете.
Вероятно, Путин использовал визит на Аляску, чтобы снова озвучить тезис о «общих корнях» России и Украины и назвать украинцев «братским народом».
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп передал требования российского диктатора Путина, которые он озвучил на саммите на Аляске 15 августа, в отношении украинских территорий.
Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что может рассмотреть возможность сокращения военного присутствия Соединенных Штатов в Европе.