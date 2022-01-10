Эксперты рекомендовали советнику по нацбезопасности президента США увеличить поставки оружия Украине - СМИ

США не намерены обсуждать европейских союзников с Россией без их присутствия.

Группа экспертов во время видеоконференции перед переговоровами в Женеве призвала советника по национальной безопасности президента США Джейка Салливана отправить больше оружия Украине.

Об этом информирует Axios со ссылкой на участников встречи.

В видеоконференции участвовали сторонники жесткой линии в отношениях с Россией, в том числе с теми, кто служил при бывшем президенте Дональде Трампе.

"Всегда разумно вступать в контакт со сторонниками другой точки зрения. У этого никогда не бывает недостатков. ", - заявил Майкл Макфол, который занимал пост посла США в России.

Высокопоставленные чиновники администрации Байдена заявляют, что есть несколько областей, вызывающих озабоченность России, которые США хотели бы обсудить. Среди них - новые ограничения на ракеты, а также размер и масштабы военных учений в Европе. Собеседники издания решительно опровергли сообщения о том, что США рассматривают возможность сокращения численности войск в Европе. По их словам, это не обсуждается. Они также подчеркнули, что на предстоящих переговорах "не будет принято никаких четких обязательств".

Салливан заявил порталу, что США не намерены обсуждать европейских союзников с Россией без их присутствия.

"Мы знаем, что часть российской стратегии состоит в том, чтобы попытаться отделить нас от наших трансатлантических союзников и партнеров и посеять раздор и сомнения в том, как мы будем взаимодействовать в ходе переговоров. Так дело не пойдет", - сказал советник президента США по нацбезопасности.

Напомним, что Украина может получить дополнительный пакет военной помощи от США: под вопросом передача ПЗРК "Стингер".

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