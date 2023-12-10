Экспорт нелиберального мировоззрения: правительство Орбана выделило более $ 1 млрд на воспитание будущих лидеров Венгрии

Журналисты узнали, что происходит внутри Академии националистов завтрашнего дня Виктора Орбана стоимостью 1 миллиард долларов.

Об этом пишет Bloomberg.

"Будапештский колледж превратился в мощный инструмент для популистского венгерского лидера по экспорту своего мировоззрения", — сообщает СМИ.

Бывшая четырехзвездочная гостиница в зеленом 11-м районе Будапешта Mathias Corvinus Collegium приглашает молодых людей в относительный мир роскоши.

Его штаб-квартира расположена в 20 минутах ходьбы вверх от реки Дунай, имеет доступ к спа-центру и учебные капсулы с видом на парк со ставком с утками. Студенты могут просматривать семинары от цифровой трансформации до модернизма в архитектуре. Они могут погулять в кафе, названном в честь консервативного английского философа Роджера Скрутона, или записаться на обучающие поездки в Великобританию и Ирландию.

Учебное заведение не является типичным учреждением в стране, где власть сосредоточена вокруг одного человека и его взгляда на мир.

Премьер-министр Виктор Орбан и его правительство наделили колледж более 1 миллиарда долларов на воспитание будущих лидеров Венгрии. Подкрепленный деньгами, сопоставимыми с остальным совокупным бюджетом высшего образования страны, колледж стал полигоном для обучения следующего поколения последователей Орбана, чтобы обеспечить пополнение и экспорт националистических сил, симпатизирующих его «нелиберальной демократии».

Он также имеет филиалы и партнерства в Брюсселе, Берлине и Великобритании, а также планирует построить гораздо более роскошное здание на горе вблизи нынешней штаб-квартиры.

Здесь проходят мероприятия с докладчиками, в том числе бывшим ведущим Fox News Такером Карлсоном и профессором Колумбийского университета Джеффри Саксом, который поделился некоторой критикой Орбана по поводу санкций против России из-за ее войны в Украине. Недавно бывший канцлер Австрии Себастьян Курц, союзник Орбана против иммиграции, обвиненный в предоставлении ложных показаний в расследовании коррупции, был отмечен как знаменитость на западе в Будапеште в ноябре.

Попечительский совет заведения возглавляет Балаш Орбан, близкий помощник премьер-министра Венгрии, хотя не связан с ним. Колледж описывает себя как «независимый, но не нейтральный ценностям», и его главная миссия состоит в том, чтобы развивать таланты, а не навязывать любую идеологию, согласно информации его руководства.

"Это не касается преимущественно венгерской мягкой силы", — сказал Балаш Орбан в кулуарах мероприятия в Париже в этом месяце. «Это о моих учениках. Я отвечаю за новое поколение венгров», – убежден он.

Колледж предлагает дополнительные занятия для студентов других школ и университетов, чтобы улучшить свои языковые навыки, письмо и коммуникацию, которые часто являются проблемными моментами в обычной системе обучения, ориентированной на заучивание.

С курсами, начиная от экономики к психологии, он охватывает начальный уровень вплоть до наставничества и научной поддержки для докторантов, преимущественно гуманитарных наук.

Однако это не обычное заведение. После скромного начала в качестве небольшой академии, основанной в 1990-х годах, она превратилась в ключевой рычаг влияния Орбана на образование, подкрепленное огромным финансовым могуществом.

Влияние активов правительством в 2020 году означало, что колледж получил 10% акций нефтеперерабатывающего завода Mol Nyrt., а также производитель лекарств Gedeon Richter Nyrt., связанный как крупнейший владелец в каждой с другой образовательной основой. Эти две компании составляют около половины индекса фондового рынка Венгрии.

Учебное заведение также может похвастаться первоклассным имуществом по всей Венгрии и мажоритарным пакетом акций Libri, книготорговцем, вызвавшим споры, заворачивая некоторые книги в пластиковую фольгу. Компания придерживалась закона, введенного правительством, ограничивающего маркетинг материалов, которые могут считаться рекламирующими гомосексуализм или изменение пола для несовершеннолетних.

Руководство Орбана влило «чрезвычайные» суммы денег в колледж, чтобы помочь воспитать круг интеллектуалов, которые помогут его партии «Фидес» удержать власть дома и расширить свое влияние за границей, сказал Даниэль Гегедус, старший научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла, занимающийся Центральной Европой.

Например, заведение публикует исследования о таких вещах, как отношения Европейского Союза с ЛГБТК-группами, подвергшимися нападению в Венгрии Орбана. В одном отчете утверждается, что ЕС превратился в "наднациональную группу защиты ЛГБТК", чтобы блок мог получить "моральный авторитет". Генеральный директор учреждения Золтан Салаи также является главным редактором новостного сайта Mandiner, пропагандирующего взгляды Орбана.

«Это часть пропагандистской машины Fidesz», — сказал Хегедус, проживающий в Берлине. Орбан хотел бы создать такой органический интеллект или сеть публичных интеллектуалов в Венгрии, прежде всего ради стабильности режима.

Напомним, Виктор Орбан предлагает вообще не выносить вопрос о вступлении Украины в ЕС на саммит в декабре. Он повторил российские нарративы, что Евросоюз должен поддерживать Киев не в войне, а в стремлениях к миру. По его словам, членство Украины в ЕС "сегодня не совпадает с национальными интересами Венгрии".

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