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Экспорт зерна через Черное море: глава МИД Германии ожидает сдвигов в ближайшие недели
Иоганн Вадефуль заявил, что перевозка украинского и российского зерна в страны Глобального Юга стала одним из центральных вопросов встречи G20.
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль надеется, что в ближайшие недели удастся добиться результата по экспорту зерна из Украины и России через Черное море.
Об этом он сказал в интервью телеканалу ZDF на полях встречи министров иностранных дел стран G20 в Атланте.
«Мы не разрешим украинский конфликт в целом, но должны обеспечить возможность транспортировки зерна из Украины и России в страны Глобального Юга», — заявил Вадефуль.
По его словам, вопрос перевозки зерна через Черное море поднимали многие участники переговоров. Министр заверил, что будет продолжать усилия по достижению договоренностей.
"Считаю, что в ближайшие недели здесь еще можно добиться результата", - подчеркнул он.
Вадефуль также назвал встречу G20 одной из немногих возможностей убедить Россию прекратить боевые действия и начать переговоры по завершению войны против Украины.
В то же время, он объяснил отказ западных министров от совместного фото с главой российского МИД Сергеем Лавровым: они не хотели создавать впечатление единства с Россией.
По словам Вадефуля, европейские государства сохраняют общую позицию по поддержке Украины и необходимости переговоров. До прекращения боевых действий и начала переговоров они будут продолжать оказывать помощь Киеву и усиливать давление на Москву.
Министр считает, что экономическое давление на РФ и отсутствие значительного продвижения российских войск создают возможности для дипломатических сдвигов.
Зерновой кризис – что известно
Удары Украины и России по сельскохозяйственному экспорту могут привести к мировому кризису с поставкой зерна. Наибольший риск связан с пшеницей, значительная часть которой перевозится через Черное море.
Россия также усилила ракетные удары по украинским портам Черного моря .
РФ и Украина вместе контролируют 27% мирового экспорта пшеницы Основная часть этих поставок проходит через Черное море и обе страны являются ключевыми поставщиками зерна для многих государств Ближнего Востока и Северной Африки.
Ситуацию усложняют высокие цены на горючее и удобрения. Цены на пшеницу уже выше более чем на 25%, чем в 2025-м. ООН прогнозирует, что из-за климатических факторов около 50 млн человек могут столкнуться с острой продовольственной опасностью до конца этого года.