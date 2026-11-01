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Политика
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Экспорт зерна через Черное море: глава МИД Германии ожидает сдвигов в ближайшие недели

Иоганн Вадефуль заявил, что перевозка украинского и российского зерна в страны Глобального Юга стала одним из центральных вопросов встречи G20.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Зерно

Зерно / © Pixabay

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль надеется, что в ближайшие недели удастся добиться результата по экспорту зерна из Украины и России через Черное море.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ZDF на полях встречи министров иностранных дел стран G20 в Атланте.

«Мы не разрешим украинский конфликт в целом, но должны обеспечить возможность транспортировки зерна из Украины и России в страны Глобального Юга», — заявил Вадефуль.

По его словам, вопрос перевозки зерна через Черное море поднимали многие участники переговоров. Министр заверил, что будет продолжать усилия по достижению договоренностей.

"Считаю, что в ближайшие недели здесь еще можно добиться результата", - подчеркнул он.

Вадефуль также назвал встречу G20 одной из немногих возможностей убедить Россию прекратить боевые действия и начать переговоры по завершению войны против Украины.

В то же время, он объяснил отказ западных министров от совместного фото с главой российского МИД Сергеем Лавровым: они не хотели создавать впечатление единства с Россией.

По словам Вадефуля, европейские государства сохраняют общую позицию по поддержке Украины и необходимости переговоров. До прекращения боевых действий и начала переговоров они будут продолжать оказывать помощь Киеву и усиливать давление на Москву.

Министр считает, что экономическое давление на РФ и отсутствие значительного продвижения российских войск создают возможности для дипломатических сдвигов.

Зерновой кризис – что известно

Удары Украины и России по сельскохозяйственному экспорту могут привести к мировому кризису с поставкой зерна. Наибольший риск связан с пшеницей, значительная часть которой перевозится через Черное море.

Россия также усилила ракетные удары по украинским портам Черного моря .

РФ и Украина вместе контролируют 27% мирового экспорта пшеницы Основная часть этих поставок проходит через Черное море и обе страны являются ключевыми поставщиками зерна для многих государств Ближнего Востока и Северной Африки.

Ситуацию усложняют высокие цены на горючее и удобрения. Цены на пшеницу уже выше более чем на 25%, чем в 2025-м. ООН прогнозирует, что из-за климатических факторов около 50 млн человек могут столкнуться с острой продовольственной опасностью до конца этого года.

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