Экспосланник Трампа сделал громкое заявление об ударах Украины по России

Трамп и Келлог. / © Associated Press

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Украина должна иметь полную свободу наносить удары по целям на территории России в ответ на агрессию Кремля.

Об этом заявил бывший спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог в интервью Bloomberg Television.

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Американский политик сослался на свой опыт войны во Вьетнаме и подчеркнул, что в вооруженном конфликте противнику нельзя оставлять никаких «безопасных гаваней». По его словам, Москва ранее атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, а потому Киев должен самостоятельно определять, по каким целям на территории России наносить ответные удары.

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«Пусть украинцы делают то, что у них очень хорошо получается», — подчеркнул Келлог и добавил, что Россия не выигрывает войну, а затягивает ее.

В то же время, он назвал «шумом» заявление Дональда Трампа, что, мол, Владимиру Зеленскому следует задуматься над тем, чтобы покинуть пост президента Украины. Эксспецпредставитель президента США не ожидает, что последний спор между лидерами перерастет во что-то вроде их ссоры в Овальном кабинете в феврале 2025-го.

Келлог заметил, что оба лидера имеют схожие черты характера: «оба в какой-то степени упрямы, оба выражают свое мнение».

Причиной нового обострения стала договоренность Трампа с фюрером России Владимиром Путиным о поставках российского дизтоплива на мировые рынки. Келлог заявил, что эта договоренность не выгодна Кремлю и вряд ли окажет ощутимое влияние на рынок.

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«Он пытается воспользоваться приближающимися в США выборами, он пытается воспользоваться президентом Трампом прямо сейчас. И большинство людей это понимают», — подчеркнул американский политик.

По его словам, «фюрер» Путин реагирует с позиции слабости, а не силы. Кроме того, Келлог добавил, что РФ уже потерпела от 1,2 до 1,5 млн жертв в войне — это больше, чем подвергся Советскому Союзу во время десятилетней войны в Афганистане.

«С риторикой все как-то само собой устроится. Посмотрите, что происходит на местах», — добавил Келлог.

Риторика Трампа — последние новости

Дональд Трамп резко изменил подход к войне России против Украины: ослабил ограничения на импорт российского дизельного горючего, начал давить на Киев из-за ударов по российским НПЗ и усилил критику украинского руководства.

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Украинский журналист Виталий Портников объяснил , почему Трамп требует сменить президента Украины. Американский лидер заинтересован в появлении во главе Украины политика, который будет согласовываться с его требованиями.

Обозреватели The Atlantic Энн Эпплбаум выразила мнение, что Трамп встал на сторону Путина и разрушил политику США последних десятилетий. Такие действия могут свидетельствовать о попытке добиться уступок Киева и спасти российскую экономику.

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