Экспредседатель ЦРУ назвал условия, определяющие победу Украины в войне

Петреус отмечает, что Запад должен дальше поддерживать Украину.
Один из факторов, определяющий победу Украины в войне – это способность Украины эффективно проводить сложные операции. Чтобы оценить перспективы дальнейшего развития событий, следует также учитывать контекст.
Такое мнение высказал бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус в интервью LIGA.net.
"События разворачиваются в условиях, когда Россия имеет по крайней мере в четыре раза больше рабочей силы, чем Украина. Экономика России может быть в 10-12 или более раз больше украинской. Они имеют поддержку Ирана, Китая, Северной Кореи", — заявил Петреус.
Он подчеркивает, что именно поэтому западные партнеры должны не просто продолжать, но и наращивать поддержку Украины, чтобы позволить победить в этой войне с РФ.
"Я не сомневаюсь, что Украина и дальше будет демонстрировать чрезвычайные качества на поле боя. В развитии технологий, в применении инновационных беспилотных систем. Не только в воздухе и на море, но и на земле. Я не сомневаюсь в абсолютной решимости Украины, ее военных, ее народу продолжать войну за независимость, чтобы обеспечить свое выживание как нации», – заявляет Дэвид Петреус.
Напомним, Дэвид Петреус назвал слабые и сильнейшие стороны России в войне. По его словам, одно из преимуществ страны-агрессорки – это поддержка стран так называемой "веси зла".
Читайте также:
- В России пригрозили войной еще нескольким странам: что возмутило Москву
- Джонсон назвал имя политика, при президентстве которого Путин не напал бы на Украину
- Путин настраивал Трампа против Украины: NYT обнародовало интересные детали первой встречи политиков