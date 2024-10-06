Экспредседатель ЦРУ назвал условия, определяющие победу Украины в войне

Один из факторов, определяющий победу Украины в войне – это способность Украины эффективно проводить сложные операции. Чтобы оценить перспективы дальнейшего развития событий, следует также учитывать контекст.

Такое мнение высказал бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус в интервью LIGA.net.

"События разворачиваются в условиях, когда Россия имеет по крайней мере в четыре раза больше рабочей силы, чем Украина. Экономика России может быть в 10-12 или более раз больше украинской. Они имеют поддержку Ирана, Китая, Северной Кореи", — заявил Петреус.

Он подчеркивает, что именно поэтому западные партнеры должны не просто продолжать, но и наращивать поддержку Украины, чтобы позволить победить в этой войне с РФ.

"Я не сомневаюсь, что Украина и дальше будет демонстрировать чрезвычайные качества на поле боя. В развитии технологий, в применении инновационных беспилотных систем. Не только в воздухе и на море, но и на земле. Я не сомневаюсь в абсолютной решимости Украины, ее военных, ее народу продолжать войну за независимость, чтобы обеспечить свое выживание как нации», – заявляет Дэвид Петреус.

Напомним, Дэвид Петреус назвал слабые и сильнейшие стороны России в войне. По его словам, одно из преимуществ страны-агрессорки – это поддержка стран так называемой "веси зла".

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