Экс-президент Янукович во время расстрелов майдановцев звонил Путину 11 раз

Экс-президент Янукович во время расстрелов майдановцев звонил Путину 11 раз

По его словам, во время этих разговоров присутствовали главы правоохранительных органов обоих государств.

В период расстрелов на Майдане (от 18 до 20 февраля 2014 года) беглый экспрезидент Виктор Янукович 11 раз звонил президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя департамента по "делам Майдана" Офиса генпрокурора Денис Иванов.

Кроме того, по его словам, во время этих разговоров присутствовали главы правоохранительных органов как Украины, так и России.

"В этот период руководители правоохранительных органов и бывший президент Янукович по специальной правительственной связи соединялся с высшим руководством РФ и руководителями ее правоохранительных органов", — отметил Иванов.

Он добавил, что тогдашний глава МВД Александр Захарченко за этот же период созванивался 12 раз с российским коллегой. Эксглава СБУ Александр Якименко звонил три раза руководителю ФСБ России. "Все эти звонки были совершены в самую активную фазу расстрелов на Майдане", – сказал Денис Иванов.

Напомним, ДБР завершило расследование по преступлениям Януковича и его окружения.