Экс-президента США Трампа признали виновным по уголовному делу: Орбан ободрил политика

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал экспрезидента США Дональда Трампа продолжить свою борьбу в преддверии президентских выборов в ноябре, несмотря на то, что политика признали виновным по уголовному делу.

Заявление главы венгерского правительства появилось в его соцсети Х (Twitter).

Орбан назвал Трампа "человеком чести". По его словам, он в должности президента США всегда ставила Америку "на первое место".

"Он пользовался уважением во всем мире и использовал это уважение для развития мира. Пусть люди вынесут свой вердикт в ноябре этого года! Продолжайте бороться, господин президент!" – написал глава венгерского правительства.

Трампа признан виновным в деле о финансовых махинациях

Суд присяжных Мангеттена признал бывшего американского президента Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в фальсификации бизнес-отчетности, выдвинутым против него в уголовном процессе по "черной бухгалтерии" в Нью-Йорке. Речь идет о фальсификации деловой отчетности с целью утаивания выплаты денег за молчание порнозвезде за несколько недель до выборов 2016 года.

Прокуроры утверждают, что Трамп приказал своей команде приложить все усилия, чтобы не допустить негативных публикаций о нем. Именно с этой целью было выплачено 130 тыс. долларов порноактрисе, с которой он якобы имел сексуальный контакт за десять лет до того.

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