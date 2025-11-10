Экспрокурор рассказал о массе нарушений в НАБУ и САП из-за полного отсутствия контроля над ними со стороны государства

Реклама

Об этом заявил экс-прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Станислав Броневицкий.

«Если мы говорим о внутренних процессах в САП и НАБУ, то увидим, что отсутствует абсолютно (от слова «совсем») система контроля за работой этих органов. САП по результатам последней реформы, проголосованной в конце 2023 года, абсолютно отмежевалась от Офиса генерального прокурора. Следствием этого мы имеем так или иначе какие-то сомнительные решения, заключенные соглашения», – сообщил он.

Экс-прокурор напомнил, что по Закону Украины о прокуратуре предусмотрен аудит Специализированной антикоррупционной прокуратуры, который должен проводиться один раз в два года. С 2015 года по сегодняшний день никакого аудита не состоялось, отметил он.

Реклама

По его словам, в результате в НАБУ и САП есть многочисленные нарушения. Так, например, когда прокуроры не желают подписывать необоснованные подозрения, для которых отсутствуют доказательства, их просто увольняют. Или увольняют, когда прокурор ведет дело не так, как это видит его руководство.

«Нет никакой независимости прокуроров в САП. В целом, руководители САП и НАБУ не хотят, чтобы над ним был осуществлен контроль – например генерального прокурора», – констатировал Броневицкий.

В этом контексте он упомянул манипулятивные и черно-белые лозунги о якобы утрате независимости НАБУ и САП. В мире, по его данным, нет систем, в которых антикоррупционная вертикаль существовала бы бесконтрольно – полностью независимо от других органов государственного управления.

В этом отношении экс-прокурор САП сослался на опыт Сингапура, где система антикоррупционных органов вмонтирована в ветвь исполнительной власти и является вертикалью премьер-министра. В Гонконге создаются специальные комиссии правительством, которые включают общественность, экспертную среду, юристов, адвокатов и т.д. Они осуществляют контроль над деятельностью этого бюро. Во Франции антикоррупционные органы интегрированы в систему органов юстиции и финансов.

Реклама

«Нигде нет такой антикоррупционной экосистемы, которая была бы оторвана абсолютно от других государственных структур. Система рычагов и противовесов должна сохраняться. Происходящее сейчас – полный отрыв САП от органов прокуратуры», – сообщил он.

Ранее известный юрист адвокат Ростислав Кравец заявил, что европейские суды не доверяют украинской антикоррупционной вертикали. Они констатируют отсутствие в ней фундаментальных гарантий процессуальной справедливости и защиты прав человека.