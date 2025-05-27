Экс-советник Трампа раскрыл, почему Россия настаивает на заведомо неприемлемых условиях мира

Экс-советник президента США Джон Болтон. / © Associated Press

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Экс-советник президента США по нацбезопасности и бывший посол в ООН Джон Болтон заявил, что Россия выдвигает неприемлемые требования на переговорах, понимая, что они не будут выполнены, и стремится к замораживанию войны за выгодной для себя линией.

Об этом он сказал в интервью 24 каналу, комментируя последний раунд переговоров в Стамбуле, во время которого Кремль, по его словам, потребовал вывода ВСУ с территорий четырех украинских областей, которые лишь частично оккупированы РФ.

"Я думаю, Кремль понимает, что эти требования не будут выполнены. Больше всего, на что россияне могут рассчитывать в ближайшее время – это заморозка позиции несуществующей линии фронта", – заявил Болтон.

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Он добавил, что такие "завышенные" требования могут иметь преимущественно внутриполитическое значение для российского руководства или быть способом торговли за уступки со стороны Запада.

"Эти чрезмерные требования по всем четырем областям, которые они считают российскими, имеют внутриполитическое значение в России, а также используются как разменная монета для получения чего-то другого", - считает экс-посол США.

В частности, Болтон выразил мнение, что Путин может стремиться также к уменьшению присутствия сил НАТО в Восточной Европе.

"Путина интересует отвод части сил НАТО из Балтии, возможно из стран Восточной Европы, которые являются членами Альянса. Я не думаю, что он этого добьется, но для него это важно, потому что влияет на оборонную позицию России", - пояснил Болтон.

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По его словам, наращивание российских войск на границе с Финляндией свидетельствует о том, что Москва не только концентрируется на Украине, но и видит более широкую геополитическую игру — попытку реставрировать влияние Российской империи.

Ранее мы писали, что после кратких "перемирий" и заявлений о мирных инициативах Кремль вернулся к масштабной эскалации. На прошлой неделе Россия установила новый рекорд — 273 ударные дроны в сутки, а уже в понедельник Владимир Путин заявил о готовности к миру. Однако параллельно с этим по Киеву и еще 30 населенным пунктам Украины нанесли новые массированные атаки.