Эксспикер создает в Раде новое объединение "Умная политика": кто туда может войти

Эксспикер создает в Раде новое объединение "Умная политика": кто туда может войти

В это объединение может войти около 25 нардепов из "Слуги народа", "Батькивщины" и внефракционных.

Бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков хочет создать в парламенте межфракционное объединение "Умная политика".

Об этом "УП" подтвердили в Верховной Раде.

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По данным издания, в это объединение может войти около 25 нардепов из "Слуги народа", "Батькивщины" и внефракционных. В их числе, в частности, "слуги народа" Нелли Яковлева, Василий Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько, бывшая "слуга" Людмила Буймистер и нардеп от "Батькивщины" Андрей Николаенко.

"Да, это правда. Наконец-то в Раде появится "Умная политика". Насколько мне известно, документы уже направлены на имя Руслана Стефанчука. Такой шаг продиктован тем, что большинство потенциальных соратников Разумкова являются депутатами-списочниками, и в случае выхода из своей фракции они могут потерять мандат", — прокомментировала пресс-секретарь политика Ольга Туний.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что эксспикер парламента Разумков планирует создать собственное межфранциозное объединение. В частности, сообщалось об объединении с Владимиром Гройсманом, Виталием Кличко или Арсеном Аваковым.

Напомним, 7 октября Верховная Рада отправила в отставку Дмитрия Разумкова. Его прежнее место долго пусто не оставалось. Без всякой интриги или длительной спикериады буквально на следующий день у него сел Руслан Стефанчук.

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